***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemine ait 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001271BIST