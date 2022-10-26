***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
26.10.2022 18:13
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 dönemini kapsayan Ara Dönem Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074417
BIST
18:003.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,50
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0018,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0018,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1767
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7386
En Düşük
18,4735
18:00997,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,75
|Açılış
|: 997,54
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PENTA
|70,40
|247.895.187
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|94.996.935
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.733.566
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|25.942.508
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|103.420.583
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|60.830.262
|% -9,93
|
|GESAN
|159,30
|213.999.405
|% -7,11
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,40
|3.993.911
|% -6,28
|
|YEOTK
|54,05
|84.523.876
|% -5,42
|
|THYAO
|99,10
|5.356.436.031
|% -1,39
|
|ASELS
|33,08
|3.117.725.982
|% 3,70
|
|SISE
|33,94
|2.789.909.062
|% 0,35
|
|TUPRS
|368,00
|2.615.129.934
|% -1,74
|
|EREGL
|30,76
|2.362.824.736
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,56
|1.882.972.318
|% 0,66
|
|TSKB
|3,08
|1.097.350.947
|% -3,14
|
|SKBNK
|2,09
|732.210.140
|% -3,24
|
|ODAS
|7,94
|1.608.021.301
|% 2,98
|
|YKBNK
|9,53
|1.799.586.116
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5931
|18,6041
|% 0,01
|
|Euro
|18,7092
|18,7674
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,5085
|21,6164
|% 1,09
|
|Frank
|18,7551
|18,8681
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9338
|4,9586
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|14,57
|
|Altın Gr.
|997
|997
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.696
|6.770
|12,00
|
|Yarım
|3.263
|3.307
|6,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.656
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,77
|93,77
|2,03
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516