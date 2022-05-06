***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/05/2022Karar Sayısı2022/22SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıDerlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu, tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna kanun, norm ve standartlar açısında gerekli özenin ve titizliğin gösterildiğine tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Yönetim Kurulu ÜyesiCemal Güzelci Volkan Taneri Erhan AslanerYönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız ÜyesiTuncay Erözmen Osman Yılmazhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027353BIST