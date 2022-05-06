***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
06.05.2022 18:21
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2022
Karar Sayısı
2022/22
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Derlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile 1. çeyrek dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu, tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna kanun, norm ve standartlar açısında gerekli özenin ve titizliğin gösterildiğine tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Güzelci Volkan Taneri Erhan Aslaner
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Tuncay Erözmen Osman Yılmaz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027353
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|905
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|6.184
|30,00
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|Tam
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|6.216
|39,70
|
|Yarım
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|3.007
|19,21
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|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
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|Gümüş.Ons
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|22,39
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