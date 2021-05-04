***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şti.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGüneş Enerjisi Santrali (GES)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTakribi olarak 1 ayEdinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları28.04.2021 100.000 USD / 04.06.2021 600.000 USD / 31.08.2021 600.000 USDEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı26 Amerikan DolarıToplam Tutar1.300.000 Amerikan DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)11,15İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,29Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKonsolide yıllık ciroya 257.000 Amerikan Doları, FAVÖK'e 194.000 Amerikan Doları olumlu etkisi yapması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet Taha PınarKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımı ve Pazar Değeri YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniİNA Analizine göre pazarlık yöntemi kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar%45 iştirakimiz konumunda bulunan Toprak Yenilebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmayı planladığımızı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararımızda açıklamıştık.Yapılan çalışmalar neticesinde Niğde'de kurulu toplam kapasitesi 1,227 MWp olan Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şti.'nin 1.300.000 Amerikan Doları toplam bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Söz konusu satın alınan santral, 2020 Aralık ayında devreye girmiş, 10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM (Yenilebilinir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşmesi bulunan bir şirkettir.Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde devreye giren bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür.İştirakimizin yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketimizin toplam cirosu ve FAVÖK'ü ( Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilenecektir. Satın alınan şirketlerin 2021 yılı üretim ve satış rakamları ve bölgenin ışıma oranlarına göre yapılan analizlerde, YEKDEM süresince yıllık ortalama 257.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 194.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK elde etmesi beklenmektedir.İştirakimizin bio-kütle enerji santralleri (BES), Güneş Enerji Santralleri (GES), baca enerji çevrim santralleri, elektrik depolama üniteleri çerçevesinde yatırım ilgisi sürmekte, çalışmalarına devam etmektedir. Amacımız sürdürülebilir enerji yatırımları çerçevesinde ülkemize katkı sağlamaktır.Konuyla ilgili yönetim kurulu kararırımız ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934413BIST