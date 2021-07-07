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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

07.07.2021 18:15



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/05/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şti.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Güneş Enerjisi Santrali (GES)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Takribi olarak 1 ay
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
28.04.2021 100.000 USD / 04.06.2021 600.000 USD/ 31.08.2021 600.000 USD - Vadeler ödenmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
26 Amerikan Doları
Toplam Tutar
1.300.000 Amerikan Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,29
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Konsolide yıllık ciroya 257.000 Amerikan Doları, FAVÖK'e 194.000 Amerikan Doları olumlu etkisi yapması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet Taha Pınar
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/05/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımı ve Pazar Değeri Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İNA Analizine göre pazarlık yöntemi kullanılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

04.05.2021 tarihinde iştirakimiz Toprak Yenilebilir A.Ş.'nin Niğde ilinde kurulu Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited  Şti'yi satın almak için Mehmet Taha Pınar ile anlaşma imzalandığını açıklamıştık. Söz konusu enerji santrallerinin devir alınması ile ilgili işlemler bütün kurumlar nezdinde bugün tamamlanmış ve Mehmet Taha Pınar ile "kapanış sözleşmesi" imzalanmıştır.
İştirakimizin güneş enerjisi santralleri (GES), bio-kütle enerji santralleri (BES), elektrik depolama üniteleri çerçevesinde yatırım ilgisi sürmekte olup, çalışmalarına devam etmektedir.
Kamuoyunun ve bütün yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947894


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