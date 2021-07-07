***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şti.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGüneş Enerjisi Santrali (GES)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTakribi olarak 1 ayEdinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları28.04.2021 100.000 USD / 04.06.2021 600.000 USD/ 31.08.2021 600.000 USD - Vadeler ödenmiştir.Edinilen Payların Nominal Tutarı50.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı26 Amerikan DolarıToplam Tutar1.300.000 Amerikan DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)11,15İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,29Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKonsolide yıllık ciroya 257.000 Amerikan Doları, FAVÖK'e 194.000 Amerikan Doları olumlu etkisi yapması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet Taha PınarKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımı ve Pazar Değeri YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniİNA Analizine göre pazarlık yöntemi kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar04.05.2021 tarihinde iştirakimiz Toprak Yenilebilir A.Ş.'nin Niğde ilinde kurulu Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şti'yi satın almak için Mehmet Taha Pınar ile anlaşma imzalandığını açıklamıştık. Söz konusu enerji santrallerinin devir alınması ile ilgili işlemler bütün kurumlar nezdinde bugün tamamlanmış ve Mehmet Taha Pınar ile "kapanış sözleşmesi" imzalanmıştır.İştirakimizin güneş enerjisi santralleri (GES), bio-kütle enerji santralleri (BES), elektrik depolama üniteleri çerçevesinde yatırım ilgisi sürmekte olup, çalışmalarına devam etmektedir.Kamuoyunun ve bütün yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947894BIST