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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

07.10.2021 15:03



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Mevne İki Enerji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Güneş Enerjisi Santrali (GES)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Takribi olarak 3 ay
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50000
Beher Payın Alış Fiyatı
470 Amerikan Doları
Toplam Tutar
23.500.000 Amerikan Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
78.71 (Derlüks için)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
46.01 (Derlüks için)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
202lenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Enver Geçgel
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/10/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndergenmiş Nakit Akımı ve Pazar Değeri Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İNA analizine göre pazarlık yöntemi kullanılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

%45 iştirakimiz konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmayı planladığımızı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararımızda açıklamıştık.Yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Bölücek ve Kayseri Tomarza'da kurulu toplam kapasitesi 19.374 MWp olan Güney 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve HTD 1,HTD 2, HTD A, HTD B, HTD C Güneş Enerjisi Santrallerinin 23.500.000 Amerikan Doları bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme ve ön ödeme yapılmış olup, devir işlemlerinin 3 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
Söz konusu satın alınan santraller, 2018 Ocak ve 2017 Eylül aylarında devreye girmiş, 10 yıl bouyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere  Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile sözleşmesi bulunan şirketlerdir. Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde devreye giren bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür.
İştirakimizin yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketimizin toplam cirosu ve FAVÖK'ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilenecektir. Satın alınan şirketlerin 2021 yılı üretim ve satış rakamları ve bölgenin ışıma oranlarına göre yapılan analizlerde, YEKDEM süresince yıllık ortalama 4.268.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 3.814.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK elde etmesi beklenmektedir. Bu alımlarla birlikte Toprak Enerji'nin üretim gücü 31.341 MWp'ye çıkacaktır. Alım garantisi olması döviz bazlı getirisi, yüksek FAVÖK marjı, son iklimsel gelişmeler sonucu gündeme tekrar gelen teşvikler yenilenebilir enerji sektörüne olan ilgiyi artırmaktadır.Bu nedenle Holdingimizin de sektöre olan ilgisi sürmekte, yatırım olanaklarını araştırmaya devam etmektedir.
Konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararımız ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967964


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Cumhuriyet 3.360 3.411 66,00  
Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 0,17  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,07  
B. Petrol 83,14 83,14 1,19  
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