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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

22.04.2022 20:24
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Durukan Tarım Enerji San.Tic.A.Ş./ ZMM Tarım Hayvancılık Enerji San.Tic.A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Güneş Enerjisi Santrali (GES)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 TL (2 Şirket)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlem tamamlanmıştır.
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Tesis devri yapılana kadar muhtelif vadeler
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100.000 TL (2 Şirket)
Beher Payın Alış Fiyatı
32,70 Amerikan Doları
Toplam Tutar
3.270.000 Amerikan Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
21,73 (Derlüks için)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
14,6 (Derlüks için)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki yapması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet İnanlı - Ertan Uslu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/10/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndergenmiş Nakit Akımı ve Pazar Değeri Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İNA analizine göre pazarlık yöntemi kullanılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

%45 iştirakimiz konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmayı planladığımızı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararımızda açıklamıştık.Yapılan çalışmalar neticesinde İzmir, Seferihisar, Tepecik Mahallesinde kurulmuş olan toplam kapasitesi 2.381 MWp olan Durukan GES ve ZMM GES Güneş Enerjisi Santrallerinin 3.270.000 Amerikan Doları bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili hisse devir sözleşmeleri bugün itibariyle imzalanmış olup, devir işlemleri Ticaret Sicil'de ilana müteakip tamamlanacaktır.
Söz konusu satın alınan santraller, 10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan Amerikan Doları bazlı YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapacaktır.  Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde çağrı mektubu alınan bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür.
İştirakimizin yaptığı bu satın alma sonucu, İştirakimizin toplam cirosu ve FAVÖK'ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilenecektir. 
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023306


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Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,14 24,19 -0,49  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,19  
B. Petrol 106 106 -2,32  
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