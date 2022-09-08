***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/09/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBulout Enerji Üretim A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGüneş Enerjisi Santrali (GES)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlem tamamlanmıştır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı52,30 Amerikan DolarıToplam Tutar2.615.000 Amerikan DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)13İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)15Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAytekin Danışman, Halit Eminoğlu, Uğur Nazlı, Zafer DemirtaşKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/09/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımı ve Pazar Değeri YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniİNA analizine göre pazarlık yöntemi kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar%45 iştirakimiz konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Urfa'da bulunan güneş enerjisi santrallerine (GES) yatırım yapmayı planladığını ve bu amaçla 11.04.2022 tarihinde bir ön protokol imzaladığını kamuoyuna duyurmuştuk.Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Şekerli Köyü'nde de kurulu 2,228 MWp—1,998 MWe kapasiteli Hüseyin GES ve Üzeyir GES isimli güneş enerjisi santrallerinin sahibi Bulout Enerji Anonim Şirketi'nin satın alınması çalışmalarında sona gelinmiş ve hisse devir anlaşması imzalanmıştır.Söz konusu satın alınan santraller, 2018 Ekim ayında devreye girmiş olup, 10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan Amerikan Doları bazlı YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapacaktır.İştirakimizin yaptığı bu satın alma sonucu, toplam cirosu ve FAVÖK'ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilenecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061399BIST