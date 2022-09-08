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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

08.09.2022 13:55
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Bulout Enerji Üretim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Güneş Enerjisi Santrali (GES)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlem tamamlanmıştır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
52,30 Amerikan Doları
Toplam Tutar
2.615.000 Amerikan Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
13
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
15
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Aytekin Danışman, Halit Eminoğlu, Uğur Nazlı, Zafer Demirtaş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımı ve Pazar Değeri Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İNA analizine göre pazarlık yöntemi kullanılmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

%45 iştirakimiz konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Urfa'da bulunan güneş enerjisi santrallerine (GES) yatırım yapmayı planladığını ve bu amaçla 11.04.2022 tarihinde bir ön protokol imzaladığını kamuoyuna duyurmuştuk.
Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Şekerli Köyü'nde de kurulu 2,228 MWp—1,998 MWe kapasiteli Hüseyin GES ve Üzeyir GES isimli güneş enerjisi santrallerinin sahibi Bulout Enerji Anonim Şirketi'nin satın alınması çalışmalarında sona gelinmiş ve hisse devir anlaşması imzalanmıştır.
Söz konusu satın alınan santraller, 2018 Ekim ayında devreye girmiş olup, 10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan Amerikan Doları bazlı YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapacaktır.
İştirakimizin yaptığı bu satın alma sonucu, toplam cirosu ve FAVÖK'ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilenecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061399


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ISCTR 12,44 3.967.712.194 % 9,99  
HALKB 13,76 1.400.754.167 % 9,99  
OSMEN 38,12 10.394.620 % 9,98  
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Altın Gr. 1.005 1.005 3,57  
Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.758 6.834 5,00  
Yarım 3.293 3.341 3,00  
Çeyrek 1.651 1.669 0,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,71 0,17  
Gümüş Gr. 10,95 10,97 0,09  
B. Petrol 91,64 91,64 2,49  
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