***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/08/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıMislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGüneş Enerji SantraliSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi6.800.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı6.800.000 TLBeher Pay Fiyatı0,21 ABD DolarıToplam Tutar1.400.000 ABD DolarıSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıSatış anında belli olacak.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBelirlenmedi.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıOkay Celep– Şahin BaltaKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/08/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımı ve Pazar Değeri YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniINA analizine göre pazarlık yöntemi kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİştirakimiz Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret A.Ş., 07.07.2021 tarihinde 1.300.000 Amerikan Doları bedel ile satın aldığı Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi 05.08.2022 tarihinde 1.400.000 Amerikan Doları bedel ile satma kararı almıştır. Satışa istinaden 1.000.000 Amerikan Doları ön ödeme alınmıştır. Satışın, kalan 400.000 Amerikan Doları ödemenin tamamlanmasına müteakip yapılması beklenmektedir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052481BIST