***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771Transferler16 3.830.437 -3.830.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.471 1.270.004 1.198.533 1.198.533Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -447.694 208.393 10.943.871 1.270.004 60.106.304 60.106.304Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.310 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408Transferler16 7.375.058 -7.375.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -149.240 2.015.482 1.866.242 604.340 2.470.582Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -588.718 2.345.210 15.263.162 2.015.482 67.166.866 10.750.124 77.916.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.558.103 -3.581.044Dönem Karı (Zararı)2.619.822 1.270.004Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.619.822 1.270.004Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.853.078 198.991Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler661.622 491.455Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-127.096 24.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -127.096 24.083Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-184.123 76.727Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler8 189.935 375.003Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 -374.058 -298.276Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler629.591 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 629.591 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 874.713 -185.455Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -207.819Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -207.819Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -1.629İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.265.563 -4.697.471Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.136 7.522.746İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -53.136 7.522.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-607.163 -250.562İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -46.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -560.963 -250.562Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.231.567 -10.446.901Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.305.999 976.437Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.576.503 -2.002.652İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.576.503 -2.002.652Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 236.548 -24.299Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler113.974 22.312İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 113.974 22.312Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.933.236 316.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.041 -810.557Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29.697 -597.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)42.344 -212.949Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.207.337 -3.228.476Ödenen Faiz8 374.058 298.276Alınan Faiz8 -189.935 -375.003Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 166.643 -275.841YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.131.040 7.318.286İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.377Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 6.377Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.131.040 -155.910Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.098.240 -132.510Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.800 -23.400Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 7.467.819Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.485.722 527.063Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.272.482 6.521.362Kredilerden Nakit Girişleri7 12.272.482 6.521.362Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.376.610 -5.634.256Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.376.610 -5.634.256Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 -495.372 -449.681Ödenen Faiz21 85.222 89.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.912.785 4.264.305NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.912.785 4.264.305DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.554.262 11.652.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.467.047 15.916.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.467.047 14.554.262Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar33.682.793 33.629.657İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 33.682.793 33.629.657Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.168.577 561.414İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 46.200 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.122.377 561.414Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 30.853.148 27.621.581Peşin Ödenmiş Giderler8.087.798 4.781.799İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.087.798 4.781.799Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 195.449Diğer Dönen Varlıklar809.997 839.694İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar809.997 839.694ARA TOPLAM96.069.360 82.183.856TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR96.069.360 82.183.856DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 3.870.409 4.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.291.000 3.291.000Maddi Duran Varlıklar13 8.354.088 3.472.967Kullanım Hakkı Varlıkları21 2.630.309 3.100.586Maddi Olmayan Duran Varlıklar220.214 198.446Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.366.020 14.562.999TOPLAM VARLIKLAR114.435.380 96.746.855KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 11.906.070 1.916.962İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.906.070 1.916.962Banka Kredileri11.906.070 1.916.962Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.454.190 3.590.990İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.454.190 3.590.990Banka Kredileri7 1.971.925 1.892.517Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 1.482.265 1.698.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar14.400.198 11.823.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 14.400.198 11.823.695Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 779.061 542.513Diğer Borçlar129.349 15.375İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 129.349 15.375Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.965.328 32.092İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.965.328 32.092Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 413.206 6.787Kısa Vadeli Karşılıklar67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.344 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.344 0ARA TOPLAM33.157.596 17.996.264Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.157.596 17.996.264UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.992.547 2.395.939İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.992.547 2.395.939Banka Kredileri7 316.576 489.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 1.675.971 1.906.719Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar919.003 861.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 919.003 861.586Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 449.244 46.658Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.360.794 3.304.183TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.518.390 21.300.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.166.866 65.300.624Ödenmiş Sermaye16 27.750.000 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20.381.730 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-588.718 -439.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-588.718 -439.478Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -588.718 -439.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.345.210 2.345.210Yasal Yedekler16 2.345.210 2.345.210Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 15.263.162 7.888.104Net Dönem Karı veya Zararı2.015.482 7.375.058Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 10.750.124 10.145.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.916.990 75.446.408TOPLAM KAYNAKLAR114.435.380 96.746.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 69.832.375 35.227.822Satışların Maliyeti17 -64.300.704 -31.720.249TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.531.671 3.507.573BRÜT KAR (ZARAR)5.531.671 3.507.573Genel Yönetim Giderleri-1.856.804 -517.383Pazarlama Giderleri-1.674.301 -1.219.649Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 4.835.820 2.010.405Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.159.986 -1.061.280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.676.400 2.719.666Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 24.467 329.230Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -153.893 -59.241Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -627.963FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.919.011 2.989.655Finansman Gelirleri20 93.202Finansman Giderleri20 -1.424.476 -1.998.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.494.535 1.084.549Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-874.713 185.455Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -435.225 -188.118Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -439.488 373.573SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.619.822 1.270.004DÖNEM KARI (ZARARI)2.619.822 1.270.004Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar604.340 0Ana Ortaklık Payları2.015.482 1.270.004Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-149.240 -71.471Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -184.513 -91.630Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.630Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-1.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36.903 20.159Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 36.903 20.159Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-149.240 -71.471TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.470.582 1.198.533Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 604.340 0Ana Ortaklık Payları1.866.242 1.198.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935324BIST