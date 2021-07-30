***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771Transferler16 2.136.817 1.693.620 -3.830.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.909 2.442.518 2.400.609 2.400.609Kar Payları16 -918.950 -918.950 -918.950Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -418.132 2.345.210 7.888.104 2.442.518 60.389.430 60.389.430Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.310 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408Transferler16 7.375.058 -7.375.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -379.926 2.875.692 2.495.766 604.697 3.100.463Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -819.404 2.345.210 15.263.162 2.875.692 67.796.390 10.750.481 78.546.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.359.199 8.302.492Dönem Karı (Zararı)3.480.389 2.442.518Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.480.389 2.442.518Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.226.202 449.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.443.892 1.012.626Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-70.656 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -70.656Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-8.527 -1.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -8.527 -1.173Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-298.124 -5.985Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler8 86.995 322.575Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 -385.119 -328.560Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-164.164 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 -164.164 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.304.851 -154.373Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18.930 -401.773Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18.930 -401.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.104.885 5.868.626Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.430.414 14.046.646İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.430.414 14.046.646Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.763.953 -397.662İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -11.275.890İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -488.063 -397.662Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -11.565.130 -15.083.282Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.127.776 1.744.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.025.778 6.673.502İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 16.025.778 6.673.502Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 53.726 -48.577Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler878.899 104.157İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 878.899 104.157Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)309.599 190.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.485.614 -1.360.984Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.485.614 -879.903Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-481.081Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.398.294 8.760.466Ödenen Faiz8 385.119 328.560Alınan Faiz8 -86.995 -322.575Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.959YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.675.313 9.374.698İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri542.563 7.101Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 542.563 7.101Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.217.876 -596.719Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.989.843 -560.125Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-228.033 -36.594Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.964.316Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.903.675 10.469.513Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.516.100 30.996.289Kredilerden Nakit Girişleri7 23.516.100 30.996.289Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.855.989 -18.878.107Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.855.989 -18.878.107Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 -989.244 -899.361Ödenen Temettüler-918.950Ödenen Faiz21 232.808 169.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.869.163 28.146.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.869.163 28.146.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.554.262 11.652.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 20.423.425 39.798.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 20.423.425 14.554.262Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar35.130.727 33.629.657İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 35.130.727 33.629.657Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar12.325.367 561.414İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.275.890 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.049.477 561.414Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 39.186.711 27.621.581Peşin Ödenmiş Giderler9.909.575 4.781.799İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.909.575 4.781.799Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 195.449Diğer Dönen Varlıklar2.325.308 839.694İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.325.308 839.694ARA TOPLAM119.301.113 82.183.856TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR119.301.113 82.183.856DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 4.662.821 4.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.291.000 3.291.000Maddi Duran Varlıklar13 8.350.918 3.472.967Kullanım Hakkı Varlıkları21 2.196.836 3.100.586Maddi Olmayan Duran Varlıklar399.930 198.446Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.901.505 14.562.999TOPLAM VARLIKLAR138.202.618 96.746.855KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 23.236.416 1.916.962İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.236.416 1.916.962Banka Kredileri23.236.416 1.916.962Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.273.400 3.590.990İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.273.400 3.590.990Banka Kredileri7 1.445.151 1.892.517Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 1.828.249 1.698.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar27.849.473 11.823.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 27.849.473 11.823.695Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 596.239 542.513Diğer Borçlar894.274 15.375İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 894.274 15.375Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)341.691 32.092İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)341.691 32.092Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 650.270 6.787Kısa Vadeli Karşılıklar67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM56.909.613 17.996.264Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.909.613 17.996.264UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.260.944 2.395.939İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.260.944 2.395.939Banka Kredileri7 277.243 489.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 983.701 1.906.719Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.326.287 861.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.326.287 861.586Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 158.903 46.658Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.746.134 3.304.183TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.655.747 21.300.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.796.390 65.300.624Ödenmiş Sermaye16 27.750.000 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20.381.730 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-819.404 -439.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-819.404 -439.478Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -819.404 -439.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.345.210 2.345.210Yasal Yedekler16 2.345.210 2.345.210Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 15.263.162 7.888.104Net Dönem Karı veya Zararı2.875.692 7.375.058Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 10.750.481 10.145.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.546.871 75.446.408TOPLAM KAYNAKLAR138.202.618 96.746.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 135.732.894 65.024.573 65.900.519 29.796.751Satışların Maliyeti17 -125.993.020 -57.600.030 -61.692.316 -25.879.781TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.739.874 7.424.543 4.208.203 3.916.970Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.739.874 7.424.543 4.208.203 3.916.970Genel Yönetim Giderleri-4.277.690 -911.007 -2.420.886 -393.624Pazarlama Giderleri-3.370.045 -3.289.214 -1.695.744 -2.069.565Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 7.998.486 3.751.197 3.162.666 1.740.792Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.506.133 -1.866.341 -1.346.147 -805.061ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.584.492 5.109.178 1.908.092 2.389.512Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 68.883 554.169 44.416 224.939Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -185.615 -76.315 -31.722 -17.074Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 164.164 792.127FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.631.924 5.587.032 2.712.913 2.597.377Finansman Gelirleri20 93.202Finansman Giderleri20 -2.846.684 -3.392.089 -1.422.208 -1.393.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.785.240 2.288.145 1.290.705 1.203.596Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.304.851 154.373 -430.138 -31.082Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.097.961 -380.346 -662.736 -192.228Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -206.890 534.719 232.598 161.146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.480.389 2.442.518 860.567 1.172.514DÖNEM KARI (ZARARI)3.480.389 2.442.518 860.567 1.172.514Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar604.697 357Ana Ortaklık Payları2.875.692 2.442.518 860.210 1.172.514Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-379.926 -41.909 -230.686 29.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -473.228 -53.730 -288.715 37.900Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.344 286 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-1.344 286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler94.646 11.821 57.743 -8.338Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 94.646 11.821 57.743 -8.338Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-379.926 -41.909 -230.686 29.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.100.463 2.400.609 629.881 1.202.076Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 604.697 0 357Ana Ortaklık Payları2.495.766 2.400.609 629.524 1.202.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953449BIST