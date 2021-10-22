***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.959.976 10.742.382Dönem Karı (Zararı)4.644.128 4.792.189Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.644.128 4.792.189Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.423.567 895.073Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-21 2.675.272 1.526.509Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-104.073 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -104.073Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler101.057 -12.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 101.057 -12.812Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-438.568 368.933Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 130.163 660.943Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 -568.731 -292.010Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-10.667.519 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 -10.667.519 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.021.327 140.484Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.063 -1.128.041Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -11.063 -1.128.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.704.240 6.082.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.827.064 18.210.151İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.827.064 18.210.151Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.015.417 -417.573İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -5.156.750İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -858.667 -417.573Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -8.635.353 -2.686.729Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.203.344 -3.925.790Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.356.342 -5.156.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 13.356.342 -5.156.725Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 865.539 8.614Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler855.338 225.514İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 2.640İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 855.338 222.874Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)372.106 251.597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.472.387 -426.069Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.768.062 -362.165Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 295.675 -63.904Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.483.679 11.770.252Ödenen Faiz18 568.731 292.010Alınan Faiz18 -130.163 -660.943Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -914.865 -658.937YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.814.650 13.109.641İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.250.131 4.798Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 1.250.131 7.101Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -2.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.064.781 -720.741Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -7.800.672 -679.295Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-264.109 -41.446Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.825.584Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.236.455 -12.611.858Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.016.902Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.751.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.076.003 14.084.743Kredilerden Nakit Girişleri7 50.076.003 14.084.743Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.809.479 -31.685.289Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -3.809.479 -31.685.289Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 -1.483.117 -1.349.042Ödenen Temettüler-918.950Ödenen Faiz21 204.048 239.778YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.461.829 11.240.165NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.461.829 11.240.165DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.554.262 11.652.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 28.016.091 22.892.459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771Transferler16 2.136.817 1.693.620 -3.830.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.515 4.746.661 4.694.146 45.528 4.739.674Kar Payları16 -918.950 -918.950 -918.950Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması16 7.016.902 7.016.902Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -428.738 2.345.210 7.888.104 4.746.661 62.682.967 7.062.430 69.745.397Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408Transferler16 7.375.058 -7.375.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -345.284 4.171.336 3.826.052 472.792 4.298.844Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış16 -9.751.000 -9.751.000Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -784.762 2.345.210 15.263.162 4.171.336 69.126.676 867.576 69.994.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 28.016.091 14.554.262Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar37.560.794 33.629.657İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 37.560.794 33.629.657Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6.576.831 561.414İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.156.750 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 1.420.081 561.414Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 36.256.934 27.621.581Peşin Ödenmiş Giderler12.985.143 4.781.799İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.985.143 4.781.799Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 216.975 195.449Diğer Dönen Varlıklar2.607.756 839.694İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.607.756 839.694ARA TOPLAM124.220.524 82.183.856TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR124.220.524 82.183.856DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 15.167.519 4.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.291.000 3.291.000Maddi Duran Varlıklar13 8.735.399 3.472.967Kullanım Hakkı Varlıkları21 1.763.366 3.100.586Maddi Olmayan Duran Varlıklar386.869 198.446Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.344.153 14.562.999TOPLAM VARLIKLAR153.564.677 96.746.855KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 49.406.819 1.916.962İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar49.406.819 1.916.962Banka Kredileri49.406.819 1.916.962Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.148.933 3.590.990İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.148.933 3.590.990Banka Kredileri7 1.057.811 1.892.517Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 1.091.122 1.698.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar25.180.037 11.823.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 25.180.037 11.823.695Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.408.052 542.513Diğer Borçlar870.713 15.375İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 870.713 15.375Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)404.198 32.092İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)404.198 32.092Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 789.613 6.787Kısa Vadeli Karşılıklar67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 67.850 67.850Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM80.276.215 17.996.264Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.276.215 17.996.264UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.301.219 2.395.939İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.301.219 2.395.939Banka Kredileri7 100.593 489.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 1.200.626 1.906.719Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.391.210 861.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.391.210 861.586Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 306.106 46.658Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler295.675 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler295.675TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.294.210 3.304.183TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER83.570.425 21.300.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.126.676 65.300.624Ödenmiş Sermaye16 27.750.000 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20.381.730 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-784.762 -439.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-784.762 -439.478Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -784.762 -439.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.345.210 2.345.210Yasal Yedekler16 2.345.210 2.345.210Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 15.263.162 7.888.104Net Dönem Karı veya Zararı4.171.336 7.375.058Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 867.576 10.145.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.994.252 75.446.408TOPLAM KAYNAKLAR153.564.677 96.746.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 230.113.203 117.800.993 94.380.309 52.776.420Satışların Maliyeti17 -211.993.835 -106.982.982 -86.000.815 -49.382.952TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.119.368 10.818.011 8.379.494 3.393.468Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)18.119.368 10.818.011 8.379.494 3.393.468Genel Yönetim Giderleri-7.985.362 -1.320.035 -3.707.672 -409.028Pazarlama Giderleri-5.955.532 -4.779.954 -2.585.487 -1.490.740Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 9.977.626 6.831.132 1.979.140 3.079.935Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.900.132 -3.747.097 -1.393.999 -1.880.756ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.255.968 7.802.057 2.671.476 2.692.879Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 117.509 1.300.413 48.626 746.244Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -172.601 -89.817 13.014 -13.502Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 544.954 380.790FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.745.830 9.012.653 3.113.906 3.425.621Finansman Gelirleri20 95.220 2.018Finansman Giderleri20 -4.080.375 -4.175.200 -1.233.691 -783.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.665.455 4.932.673 1.880.215 2.644.528Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.021.327 -140.484 -716.476 -294.857Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.676.165 -851.130 -578.204 -470.784Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -345.162 710.646 -138.272 175.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.644.128 4.792.189 1.163.739 2.349.671DÖNEM KARI (ZARARI)4.644.128 4.792.189 1.163.739 2.349.671Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar472.792 45.528 -131.905 45.528Ana Ortaklık Payları4.171.336 4.746.661 1.295.644 2.304.143Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-345.285 -52.515 34.641 -10.606Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -428.567 -67.327 44.661 -13.597Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-2.431 -1.087 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-2.431 -1.087Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler85.713 14.812 -8.933 2.991Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 85.713 14.812 -8.933 2.991Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-345.285 -52.515 34.641 -10.606TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.298.843 4.739.674 1.198.380 2.339.065Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 472.792 45.528 -131.905 45.528Ana Ortaklık Payları3.826.051 4.694.146 1.330.285 2.293.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972040BIST