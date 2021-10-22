***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
22.10.2021 18:12
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.959.976 10.742.382
Dönem Karı (Zararı)
4.644.128 4.792.189
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.644.128 4.792.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.423.567 895.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-21 2.675.272 1.526.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-104.073 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -104.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.057 -12.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 101.057 -12.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-438.568 368.933
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 130.163 660.943
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -568.731 -292.010
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.667.519 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -10.667.519 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.021.327 140.484
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.063 -1.128.041
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -11.063 -1.128.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.704.240 6.082.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.827.064 18.210.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.827.064 18.210.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.015.417 -417.573
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.156.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -858.667 -417.573
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.635.353 -2.686.729
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.203.344 -3.925.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.356.342 -5.156.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 13.356.342 -5.156.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 865.539 8.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
855.338 225.514
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.640
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 855.338 222.874
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
372.106 251.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.472.387 -426.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.768.062 -362.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 295.675 -63.904
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.483.679 11.770.252
Ödenen Faiz
18 568.731 292.010
Alınan Faiz
18 -130.163 -660.943
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -914.865 -658.937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.814.650 13.109.641
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.131 4.798
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.250.131 7.101
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.064.781 -720.741
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.800.672 -679.295
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.109 -41.446
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.825.584
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.236.455 -12.611.858
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.016.902
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.751.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.076.003 14.084.743
Kredilerden Nakit Girişleri
7 50.076.003 14.084.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.809.479 -31.685.289
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.809.479 -31.685.289
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -1.483.117 -1.349.042
Ödenen Temettüler
-918.950
Ödenen Faiz
21 204.048 239.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.461.829 11.240.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.461.829 11.240.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.554.262 11.652.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.016.091 22.892.459
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771
Transferler
16 2.136.817 1.693.620 -3.830.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.515 4.746.661 4.694.146 45.528 4.739.674
Kar Payları
16 -918.950 -918.950 -918.950
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
16 7.016.902 7.016.902
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -428.738 2.345.210 7.888.104 4.746.661 62.682.967 7.062.430 69.745.397
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Transferler
16 7.375.058 -7.375.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -345.284 4.171.336 3.826.052 472.792 4.298.844
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
16 -9.751.000 -9.751.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -784.762 2.345.210 15.263.162 4.171.336 69.126.676 867.576 69.994.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 28.016.091 14.554.262
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
37.560.794 33.629.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 37.560.794 33.629.657
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.576.831 561.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.156.750 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 1.420.081 561.414
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 36.256.934 27.621.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12.985.143 4.781.799
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.985.143 4.781.799
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 216.975 195.449
Diğer Dönen Varlıklar
2.607.756 839.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.607.756 839.694
ARA TOPLAM
124.220.524 82.183.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
124.220.524 82.183.856
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 15.167.519 4.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.291.000 3.291.000
Maddi Duran Varlıklar
13 8.735.399 3.472.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
21 1.763.366 3.100.586
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
386.869 198.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.344.153 14.562.999
TOPLAM VARLIKLAR
153.564.677 96.746.855
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 49.406.819 1.916.962
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.406.819 1.916.962
Banka Kredileri
49.406.819 1.916.962
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.148.933 3.590.990
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.148.933 3.590.990
Banka Kredileri
7 1.057.811 1.892.517
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 1.091.122 1.698.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
25.180.037 11.823.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 25.180.037 11.823.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.408.052 542.513
Diğer Borçlar
870.713 15.375
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 870.713 15.375
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
404.198 32.092
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
404.198 32.092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 789.613 6.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
80.276.215 17.996.264
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.276.215 17.996.264
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.301.219 2.395.939
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.301.219 2.395.939
Banka Kredileri
7 100.593 489.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 1.200.626 1.906.719
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.391.210 861.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.391.210 861.586
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 306.106 46.658
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
295.675 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
295.675
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.294.210 3.304.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
83.570.425 21.300.447
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.126.676 65.300.624
Ödenmiş Sermaye
16 27.750.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.381.730 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-784.762 -439.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-784.762 -439.478
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -784.762 -439.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.345.210 2.345.210
Yasal Yedekler
16 2.345.210 2.345.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 15.263.162 7.888.104
Net Dönem Karı veya Zararı
4.171.336 7.375.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 867.576 10.145.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.994.252 75.446.408
TOPLAM KAYNAKLAR
153.564.677 96.746.855
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 230.113.203 117.800.993 94.380.309 52.776.420
Satışların Maliyeti
17 -211.993.835 -106.982.982 -86.000.815 -49.382.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.119.368 10.818.011 8.379.494 3.393.468
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.119.368 10.818.011 8.379.494 3.393.468
Genel Yönetim Giderleri
-7.985.362 -1.320.035 -3.707.672 -409.028
Pazarlama Giderleri
-5.955.532 -4.779.954 -2.585.487 -1.490.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 9.977.626 6.831.132 1.979.140 3.079.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.900.132 -3.747.097 -1.393.999 -1.880.756
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.255.968 7.802.057 2.671.476 2.692.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 117.509 1.300.413 48.626 746.244
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -172.601 -89.817 13.014 -13.502
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 544.954 380.790
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.745.830 9.012.653 3.113.906 3.425.621
Finansman Gelirleri
20 95.220 2.018
Finansman Giderleri
20 -4.080.375 -4.175.200 -1.233.691 -783.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.665.455 4.932.673 1.880.215 2.644.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.021.327 -140.484 -716.476 -294.857
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.676.165 -851.130 -578.204 -470.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -345.162 710.646 -138.272 175.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.644.128 4.792.189 1.163.739 2.349.671
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.644.128 4.792.189 1.163.739 2.349.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
472.792 45.528 -131.905 45.528
Ana Ortaklık Payları
4.171.336 4.746.661 1.295.644 2.304.143
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-345.285 -52.515 34.641 -10.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -428.567 -67.327 44.661 -13.597
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.431 -1.087 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-2.431 -1.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85.713 14.812 -8.933 2.991
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 85.713 14.812 -8.933 2.991
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-345.285 -52.515 34.641 -10.606
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.298.843 4.739.674 1.198.380 2.339.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 472.792 45.528 -131.905 45.528
Ana Ortaklık Payları
3.826.051 4.694.146 1.330.285 2.293.537
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972040
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