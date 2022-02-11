***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771Transferler19 2.136.817 1.693.620 -3.830.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -63.255 7.375.058 7.311.803 345.784 7.657.587Kar Payları19 -918.950 -918.950 -918.950Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması19 9.800.000 9.800.000Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408Transferler19 7.375.058 -7.375.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -777.644 -14.686.723 27.334.985 11.870.618 307.298 12.177.916Kar Payları19 -328.505 -328.505Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 -9.751.000 -9.751.000Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.732.327 4.174.341Dönem Karı (Zararı)27.642.283 7.720.842Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.642.283 7.720.842Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-30.589.712 387.300Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 3.615.269 2.055.343Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-104.851 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -104.851Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.137 -15.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 17.437 -15.079Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.700 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-414.578 236.754Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 125.066 449.503Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 -539.644 -212.749Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.729.000 -677.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-677.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-33.034.351 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 -33.034.351 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.520.167 152.483Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-462.505 -1.365.201Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -462.505 -1.365.201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.720.157 -2.586.210Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.885.133 6.647.344İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.885.133 6.647.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.625.674 918.422İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -14.215.727İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 1.590.053 918.422Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -13.655.588 -3.318.196Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -11.493.742 1.171.027Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.305.047 -5.701.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 15.305.047 -5.701.055Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 868.835 65.414Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.843.657 -857.691İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.778.475İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.065.182 -857.691Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 626.001 -190.700İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.473.826 -1.320.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.494.600 -839.694Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17-20 20.774 -481.081Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.667.586 5.521.932Ödenen Faiz24 539.644 212.749Alınan Faiz24 -125.066 -449.503Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.479.319 -1.110.837YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.900.334 8.530.556İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -4.500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.016.772 325.734Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.993.589 325.734Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 23.183Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.517.106 -1.507.922Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -12.865.829 -1.394.359Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -651.277 -113.563Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 600.000 14.212.744Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.935.129 -9.802.929Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.800.000Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.751.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri75.807.223 14.509.390Kredilerden Nakit Girişleri7 75.807.223 14.509.390Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.809.479 -31.685.289Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -3.809.479 -31.685.289Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 -2.304.886 -1.753.086Ödenen Temettüler-328.505 -918.950Ödenen Faiz27 321.776 245.006YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.302.468 2.901.968NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.302.468 2.901.968DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.554.262 11.652.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 46.856.730 14.554.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 46.856.730 14.554.262Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar28.849.375 33.629.657İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 28.849.375 33.629.657Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar16.367.194 561.414İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 14.215.727 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.151.467 561.414Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 41.277.169 27.621.581Peşin Ödenmiş Giderler16.275.541 4.781.799İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 16.275.541 4.781.799Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 68.356 195.449Diğer Dönen Varlıklar2.207.201 839.694İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 2.207.201 839.694ARA TOPLAM151.901.566 82.183.856TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR151.901.566 82.183.856DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 22.847.628 4.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 4.420.000 3.291.000Maddi Duran Varlıklar15 13.393.764 3.472.967Kullanım Hakkı Varlıkları27 13.109.467 3.100.586Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 755.148 198.446Ertelenmiş Vergi Varlığı28 813.104 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.339.111 14.562.999TOPLAM VARLIKLAR207.240.677 96.746.855KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 76.241.278 1.916.962İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar76.241.278 1.916.962Banka Kredileri7 76.241.278 1.916.962Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.379.271 3.590.990İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.379.271 3.590.990Banka Kredileri7 3.651 1.892.517Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 3.375.620 1.698.473Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar27.128.742 11.823.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 27.128.742 11.823.695Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.411.348 542.513Diğer Borçlar4.859.032 15.375İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.778.475 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.080.557 15.375Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)658.093 32.092İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 658.093 32.092Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 579.472 6.787Kısa Vadeli Karşılıklar70.550 67.850Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar70.550 67.850Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 26.611 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 26.611 0ARA TOPLAM114.354.397 17.996.264Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.354.397 17.996.264UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.492.214 2.395.939İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.492.214 2.395.939Banka Kredileri7 51.514 489.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 13.440.700 1.906.719Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.849.247 861.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.849.247 861.586Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 46.658Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.341.461 3.304.183TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER129.695.858 21.300.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.171.242 65.300.624Ödenmiş Sermaye19 27.750.000 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 20.381.730 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.217.122 -439.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.217.122 -439.478Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -1.217.122 -439.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.686.723 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar12 -14.686.723Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.345.210 2.345.210Yasal Yedekler19 2.345.210 2.345.210Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 15.263.162 7.888.104Net Dönem Karı veya Zararı27.334.985 7.375.058Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 373.577 10.145.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.544.819 75.446.408TOPLAM KAYNAKLAR207.240.677 96.746.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 308.889.483 204.080.195Satışların Maliyeti21 -282.199.292 -188.930.863TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.690.191 15.149.332BRÜT KAR (ZARAR)26.690.191 15.149.332Genel Yönetim Giderleri22 -10.690.589 -2.551.829Pazarlama Giderleri22 -8.923.225 -5.656.844Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 40.851.592 9.245.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -14.704.958 -6.131.374ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.223.011 10.054.822Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.471.607 2.231.448Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -302.078 -99.465Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 22.910.820FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.303.360 12.186.805Finansman Gelirleri26 5.297 95.220Finansman Giderleri26 -29.146.207 -4.408.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.162.450 7.873.325Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.520.167 -152.483Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -2.185.884 -646.334Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 665.717 493.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.642.283 7.720.842DÖNEM KARI (ZARARI)27.642.283 7.720.842Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar307.298 345.784Ana Ortaklık Payları27.334.985 7.375.058Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-777.644 -63.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -970.224 -79.069Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.465Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-1.465Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler194.045 15.814Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 194.045 15.814Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-14.686.723 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-14.686.723 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 -14.686.723 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.464.367 -63.255TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.177.916 7.657.587Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 307.298 345.784Ana Ortaklık Payları11.870.618 7.311.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001270BIST