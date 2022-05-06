***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408Transferler16 7.375.058 -7.375.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -149.240 2.015.482 1.866.242 604.340 2.470.582Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -588.718 2.345.210 15.263.162 2.015.482 67.166.866 10.750.124 77.916.990Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819Transferler16 27.334.985 -27.334.985Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -199.353 -3.872.367 23.107.539 19.035.819 -7.505 19.028.314Sermaye Arttırımı16 4.162.500 23.459.535 27.602.035 27.602.035Dönem Sonu Bakiyeler31.912.500 43.821.265 -1.416.475 -18.559.090 2.345.210 42.598.147 23.107.539 123.809.096 366.072 124.175.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.013.419 2.558.103Dönem Karı (Zararı)23.100.034 2.619.822Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.100.034 2.619.822Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-22.622.611 1.853.078Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-21 1.610.560 661.622Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.171 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -11.171 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47.730 -127.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 47.730 -127.096Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.429 -184.123Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 405.299 189.935Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 -368.870 -374.058Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-27.054.926 629.591İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 -27.054.926 629.591Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.673.063 874.713Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler75.704 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 75.704 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.629İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-44.289.007 -2.265.563Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.801.400 -53.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -38.801.400 -53.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.638.687 -607.163İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -14.816.926 -46.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 178.239 -560.963Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.515.042 -3.231.567Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.191.189 -3.305.999Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.707.472 2.576.503İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 11.707.472 2.576.503Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 545.411 236.548Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.017.761 113.974İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.778.475 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -239.286 113.974Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)220.446 1.933.236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.365 72.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-224.677 29.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 244.042 42.344Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.811.584 2.207.337Ödenen Faiz18 368.870 374.058Alınan Faiz18 -405.299 -189.935Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.165.406 166.643YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.910.198 -5.131.040İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.382 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 22.382 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.932.580 -5.131.040Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -5.734.896 -5.098.240Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-197.684 -32.800Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.372.165 9.485.722Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.602.035 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.602.035Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.250.213 12.272.482Kredilerden Nakit Girişleri7 9.250.213 12.272.482Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.863.583 -2.376.610Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.863.583 -2.376.610Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 -992.761 -495.372Ödenen Faiz21 376.261 85.222YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.551.452 6.912.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.551.452 6.912.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 46.856.730 14.554.262DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 29.305.278 21.467.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 29.305.278 46.856.730Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar67.661.946 28.849.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 67.661.946 28.849.375Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar31.362.359 16.367.194İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 29.032.653 14.215.727İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.329.706 2.151.467Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 42.792.211 41.277.169Peşin Ödenmiş Giderler14.084.352 16.275.541İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.084.352 16.275.541Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 10 68.356Diğer Dönen Varlıklar2.500.224 2.207.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.500.224 2.207.201ARA TOPLAM187.706.380 151.901.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR187.706.380 151.901.566DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 46.028.924 22.847.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 4.420.000 4.420.000Maddi Duran Varlıklar13 18.375.871 13.393.764Kullanım Hakkı Varlıkları21 12.205.993 13.109.467Maddi Olmayan Duran Varlıklar900.449 755.148Ertelenmiş Vergi Varlığı22 125.998 813.104TOPLAM DURAN VARLIKLAR82.057.235 55.339.111TOPLAM VARLIKLAR269.763.615 207.240.677KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 82.683.073 76.241.278İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar82.683.073 76.241.278Banka Kredileri7 82.683.073 76.241.278Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.148.096 3.379.271İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.148.096 3.379.271Banka Kredileri7 0 3.651Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 3.148.096 3.375.620Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar38.836.214 27.128.742İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 38.836.214 27.128.742Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.956.759 1.411.348Diğer Borçlar841.271 4.859.032İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 3.778.475İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 841.271 1.080.557Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)878.539 658.093İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 878.539 658.093Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.939.461 579.472Kısa Vadeli Karşılıklar70.550 70.550Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 70.550 70.550Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.305 26.611İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.305 26.611ARA TOPLAM130.367.268 114.354.397Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER130.367.268 114.354.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.076.590 13.492.214İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.076.590 13.492.214Banka Kredileri6 0 51.514Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 13.076.590 13.440.700Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.144.589 1.849.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.144.589 1.849.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.221.179 15.341.461TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER145.588.447 129.695.858ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.809.096 77.171.242Ödenmiş Sermaye16 31.912.500 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.821.265 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.416.475 -1.217.122Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.416.475 -1.217.122Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.416.475 -1.217.122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.559.090 -14.686.723Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-18.559.090 -14.686.723Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.345.210 2.345.210Yasal Yedekler16 2.345.210 2.345.210Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 42.598.147 15.263.162Net Dönem Karı veya Zararı23.107.539 27.334.985Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 366.072 373.577TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.175.168 77.544.819TOPLAM KAYNAKLAR269.763.615 207.240.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 108.269.949 69.832.375Satışların Maliyeti17 -89.658.733 -64.300.704TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.611.216 5.531.671BRÜT KAR (ZARAR)18.611.216 5.531.671Genel Yönetim Giderleri-5.009.168 -1.856.804Pazarlama Giderleri-4.269.202 -1.674.301Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 11.720.380 4.835.820Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.584.964 -1.159.986ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.468.262 5.676.400Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 138.788 24.467Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -76.769 -153.893Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 15.804.922 -627.963FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.335.203 4.919.011Finansman Gelirleri20 0 0Finansman Giderleri20 -9.562.106 -1.424.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.773.097 3.494.535Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.673.063 -874.713Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.936.435 -435.225Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -736.628 -439.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.100.034 2.619.822DÖNEM KARI (ZARARI)23.100.034 2.619.822Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.505 604.340Ana Ortaklık Payları23.107.539 2.015.482Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-199.353 -149.240Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -247.612 -184.513Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.263 -1.630Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-1.263 -1.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49.522 36.903Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 49.522 36.903Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.872.367 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-3.872.367 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)11 -3.872.367 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.071.720 -149.240TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.028.314 2.470.582Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -7.505 604.340Ana Ortaklık Payları19.035.819 1.866.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027345BIST