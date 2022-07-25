***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408Transferler16 7.375.058 -7.375.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -379.926 2.875.692 2.495.766 604.697 3.100.463Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -819.404 2.345.210 15.263.162 2.875.692 67.796.390 10.750.481 78.546.871Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819Transferler16 -1.866.697 29.201.682 -27.334.985Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -640.834 -6.492.792 41.326.340 34.192.714 -13.125 34.179.589Sermaye Arttırımı16 4.162.500 23.439.535 27.602.035 27.602.035Dönem Sonu Bakiyeler31.912.500 43.821.265 -1.857.956 -21.179.515 478.513 44.464.844 41.326.340 138.965.991 360.452 139.326.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.269.166 -8.359.199Dönem Karı (Zararı)41.313.215 3.480.389Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.313.215 3.480.389Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-34.696.451 2.226.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-21 3.388.943 1.443.892Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.171 -70.656Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -11.171 -70.656Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler253.724 -8.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 253.724 -8.527Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-144.444 -298.124Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 111.923 86.995Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 -256.367 -385.119Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-42.178.873 -164.164İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-42.178.873 -164.164Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 3.923.752 1.304.851Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler71.618 18.930Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 71.618 18.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.215.895 -14.104.885Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.324.061 -1.430.414İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -49.324.061 -1.430.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.546.161 -11.763.953İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 -9.619.640 -11.275.890İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 73.479 -488.063Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -36.340.641 -11.565.130Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.853.732 -5.127.776Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.154.071 16.025.778İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 27.154.071 16.025.778Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.410.509 53.726Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.948.681 878.899İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -3.778.475 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -170.206 878.899Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)568.228 309.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.042.891 -1.485.614Faaliyetlealış)21 1.747.416 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-59.599.131 -8.398.294Ödenen Faiz18 256.367 385.119Alınan Faiz18 -111.923 -86.995Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.814.479 -259.029YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.928.160 -5.675.313İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.216 542.563Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 46.216 542.563Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.974.376 -6.217.876Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -12.771.376 -5.989.843Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-203.000 -228.033Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.552.985 19.903.675Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.602.035 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.602.035 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri66.533.447 23.516.100Kredilerden Nakit Girişleri7 66.533.447 23.516.100Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.345.457 -2.855.989Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.345.457 -2.855.989Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 -1.985.522 -989.244Ödenen Faiz21 748.482 232.808YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.355.659 5.869.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.355.659 5.869.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 46.856.730 14.554.262DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 60.212.389 20.423.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 60.212.389 46.856.730Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar78.184.607 28.849.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 78.184.607 28.849.375Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar26.060.313 16.367.194İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9 23.835.367 14.215.727İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.224.946 2.151.467Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 77.617.810 41.277.169Peşin Ödenmiş Giderler11.421.809 16.275.541İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.421.809 16.275.541Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 68.356Diğer Dönen Varlıklar4.997.508 2.207.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.997.508 2.207.201ARA TOPLAM258.494.436 151.901.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR258.494.436 151.901.566DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 58.528.601 22.847.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 4.420.000 4.420.000Maddi Duran Varlıklar13 24.625.069 13.393.764Kullanım Hakkı Varlıkları21 11.255.784 13.109.467Maddi Olmayan Duran Varlıklar845.125 755.148Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.574.685 813.104TOPLAM DURAN VARLIKLAR101.249.264 55.339.111TOPLAM VARLIKLAR359.743.700 207.240.677KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 134.783.563 76.241.278İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar134.783.563 76.241.278Banka Kredileri7 134.783.563 76.241.278Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.329.085 3.379.271İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.329.085 3.379.271Banka Kredileri7 0 3.651Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 3.329.085 3.375.620Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar54.282.813 27.128.742İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 54.282.813 27.128.742Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.821.857 1.411.348Diğer Borçlar910.351 4.859.032İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 3.778.475İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 910.351 1.080.557Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.226.321 658.093İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.226.321 658.093Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.643.566 579.472Kısa Vadeli Karşılıklar0 70.550Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 0 70.550Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.653 26.611İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.653 26.611ARA TOPLAM200.004.209 114.354.397Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER200.004.209 114.354.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.515.419 13.492.214İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.515.419 13.492.214Banka Kredileri7 2.700.870 51.514Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 14.814.549 13.440.700Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.897.629 1.849.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.897.629 1.849.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.413.048 15.341.461TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER220.417.257 129.695.858ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar138.965.991 77.171.242Ödenmiş Sermaye16 31.912.500 27.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.821.265 20.381.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.857.956 -1.217.122Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.857.956 -1.217.122Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.857.956 -1.217.122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-21.179.515 -14.686.723Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-21.179.515 -14.686.723Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler478.513 2.345.210Yasal Yedekler16 478.513 2.345.210Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 44.464.844 15.263.162Net Dönem Karı veya Zararı41.326.340 27.334.985Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 360.452 373.577TOPLAM ÖZKAYNAKLAR139.326.443 77.544.819TOPLAM KAYNAKLAR359.743.700 207.240.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 229.066.035 135.732.894 120.796.086 65.900.519Satışların Maliyeti17 -189.100.017 -125.993.020 -99.441.284 -61.692.316TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.966.018 9.739.874 21.354.802 4.208.203Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)39.966.018 9.739.874 21.354.802 4.208.203Genel Yönetim Giderleri-11.081.237 -4.277.690 -6.072.069 -2.420.886Pazarlama Giderleri-9.630.625 -3.370.045 -5.361.423 -1.695.744Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 23.783.280 7.998.486 12.062.900 3.162.666Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.090.354 -2.506.133 -505.390 -1.346.147ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.947.082 7.584.492 21.478.820 1.908.092Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 323.911 68.883 185.123 44.416Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -117.904 -185.615 -41.135 -31.722Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 30.928.869 164.164 15.123.947 792.127FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.081.958 7.631.924 36.746.755 2.712.913Finansman Giderleri20 -26.844.991 -2.846.684 -17.282.885 -1.422.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.236.967 4.785.240 19.463.870 1.290.705Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.923.752 -1.304.851 -1.250.689 -430.138Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -4.526.401 -1.097.961 -2.589.966 -662.736Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 602.649 -206.890 1.339.277 232.598SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.313.215 3.480.389 18.213.181 860.567DÖNEM KARI (ZARARI)41.313.215 3.480.389 18.213.181 860.567Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.125 604.697 -5.620 357Ana Ortaklık Payları41.326.340 2.875.692 18.218.801 860.210Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-640.834 -379.926 -441.481 -230.686Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -794.658 -473.228 -547.046 -288.715Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-5.108 -1.344 -3.845 286Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-5.108 -1.344 -3.845 286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler158.932 94.646 109.410 57.743Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 158.932 94.646 109.410 57.743Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.492.792 0 -2.620.425 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-6.492.792 0 -2.620.425 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.492.792 0 -2.620.425 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.133.626 -379.926 -3.061.906 -230.686TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.179.589 3.100.463 15.151.275 629.881Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -13.125 604.697 -5.620 357Ana Ortaklık Payları34.192.714 2.495.766 15.156.895 629.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047636BIST