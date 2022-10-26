***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.953.751 -14.959.976
Dönem Karı (Zararı)
62.315.296 4.644.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.315.296 4.644.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-45.410.066 -6.423.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-21 5.687.806 2.675.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.171 -104.073
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -11.171 -104.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
499.291 101.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 499.291 101.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-144.444 -438.568
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 111.923 130.163
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -256.367 -568.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-56.900.009 -10.667.519
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -56.900.009 -10.667.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.743.955 2.021.327
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-285.494 -11.063
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -285.494 -11.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.991.192 -12.704.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.370.808 -3.827.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -59.370.808 -3.827.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.721.998 -6.015.417
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-6 13.714.326 -5.156.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7.672 -858.667
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -28.566.066 -8.635.353
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.587.513 -8.203.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.661.801 13.356.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 25.661.801 13.356.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.635.801 865.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.262.022 855.338
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.778.475 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.516.453 855.338
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.292.193 372.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.516.576 -1.472.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.277.580 -1.768.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 761.004 295.675
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.085.962 -14.483.679
Ödenen Faiz
18 256.367 568.731
Alınan Faiz
18 -111.923 -130.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -5.012.233 -914.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.600.645 -16.565.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
461.675 1.250.131
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 442.159 1.250.131
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.516 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.599.988 -8.064.781
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -28.338.517 -7.800.672
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-261.471 -264.109
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-462.332 -9.751.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.496.538 44.987.455
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.227.725 50.076.003
Kredilerden Nakit Girişleri
7 59.227.725 50.076.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.345.457 -3.809.479
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.345.457 -3.809.479
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -3.104.255 -1.483.117
Ödenen Faiz
21 1.116.490 204.048
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.942.142 13.461.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.942.142 13.461.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.856.730 14.554.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.798.872 28.016.091
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Transferler
16 7.375.058 -7.375.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -345.284 4.171.336 3.826.052 472.792 4.298.844
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 -9.751.000 -9.751.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -784.762 2.345.210 15.263.162 4.171.336 69.126.676 867.576 69.994.252
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819
Transferler
19