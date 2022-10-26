***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.953.751 -14.959.976Dönem Karı (Zararı)62.315.296 4.644.128Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)62.315.296 4.644.128Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-45.410.066 -6.423.567Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-21 5.687.806 2.675.272Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.171 -104.073Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -11.171 -104.073Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler499.291 101.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 499.291 101.057Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-144.444 -438.568Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 111.923 130.163Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 -256.367 -568.731Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-56.900.009 -10.667.519İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 -56.900.009 -10.667.519Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 5.743.955 2.021.327Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-285.494 -11.063Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -285.494 -11.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.991.192 -12.704.240Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.370.808 -3.827.064İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -59.370.808 -3.827.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.721.998 -6.015.417İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-6 13.714.326 -5.156.750İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 7.672 -858.667Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -28.566.066 -8.635.353Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.587.513 -8.203.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.661.801 13.356.342İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 25.661.801 13.356.342Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.635.801 865.539Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.262.022 855.338İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -3.778.475 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.516.453 855.338Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.292.193 372.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.516.576 -1.472.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.277.580 -1.768.062Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21 761.004 295.675Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-40.085.962 -14.483.679Ödenen Faiz18 256.367 568.731Alınan Faiz18 -111.923 -130.163Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -5.012.233 -914.865YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.600.645 -16.565.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri461.675 1.250.131Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 442.159 1.250.131Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.516 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.599.988 -8.064.781Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -28.338.517 -7.800.672Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-261.471 -264.109Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-462.332 -9.751.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.496.538 44.987.455Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.602.035 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.602.035 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri59.227.725 50.076.003Kredilerden Nakit Girişleri7 59.227.725 50.076.003Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.345.457 -3.809.479Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.345.457 -3.809.479Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları21 -3.104.255 -1.483.117Ödenen Faiz21 1.116.490 204.048YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.942.142 13.461.829NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.942.142 13.461.829DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 46.856.730 14.554.262DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 52.798.872 28.016.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408Transferler16 7.375.058 -7.375.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 -345.284 4.171.336 3.826.052 472.792 4.298.844Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 -9.751.000 -9.751.000Dönem Sonu Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -784.762 2.345.210 15.263.162 4.171.336 69.126.676 867.576 69.994.252Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819Transferler19