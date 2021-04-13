***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama09.12.2020 tarihinde 2021 yılı için finansal tabloları yayınlama takvimimizi açıklamıştık. Ancak geçen süreç içerisinde faaliyet alanımızın genişlemesi ve bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin artması nedeniyle finansal takvimimizin güncellenmesi gerekmiştir.Daha önce 14.07.2021 tarihinde ilan edeceğimizi duyurduğumuz 2021 2.çeyrek sonuçları 30.07.2021 tarihinde Kamuoyu ve yatırımcılara duyurulacaktır.Diğer finansal tablolarımızın açıklanma tarihi ile ilgili bir değişiklik olmayacaktır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek01/04/2021 30/06/2021 30/07/20213. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927365BIST