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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim

13.04.2021 14:23



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

09.12.2020 tarihinde 2021 yılı için finansal tabloları yayınlama takvimimizi açıklamıştık. Ancak geçen süreç içerisinde faaliyet alanımızın genişlemesi ve bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin artması nedeniyle finansal takvimimizin güncellenmesi gerekmiştir.Daha önce 14.07.2021 tarihinde ilan edeceğimizi duyurduğumuz 2021 2.çeyrek sonuçları 30.07.2021 tarihinde Kamuoyu ve yatırımcılara duyurulacaktır.Diğer finansal tablolarımızın açıklanma tarihi ile ilgili bir değişiklik olmayacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 30/07/2021
3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927365


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TKURU 368,20 4.490.854 % 9,98  
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Altın Gr. 452 452 -1,91  
Cumhuriyet 2.995 3.040 -12,00  
Tam 2.983 3.058 -9,84  
Yarım 1.442 1.479 -4,76  
Çeyrek 723 740 -2,38  
Gümüş.Ons 25,07 25,11 0,29  
Gümüş Gr. 6,53 6,53 0,02  
B. Petrol 63,74 63,74 0,46  
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