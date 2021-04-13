***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
13.04.2021 14:23
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
09.12.2020 tarihinde 2021 yılı için finansal tabloları yayınlama takvimimizi açıklamıştık. Ancak geçen süreç içerisinde faaliyet alanımızın genişlemesi ve bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin artması nedeniyle finansal takvimimizin güncellenmesi gerekmiştir.Daha önce 14.07.2021 tarihinde ilan edeceğimizi duyurduğumuz 2021 2.çeyrek sonuçları 30.07.2021 tarihinde Kamuoyu ve yatırımcılara duyurulacaktır.Diğer finansal tablolarımızın açıklanma tarihi ile ilgili bir değişiklik olmayacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 30/07/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927365
BIST
15:251.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,82
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:258,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:259,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6646
15:25454,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 454,49
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:25
|MTRKS
|49,56
|6.306.906
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.098.570
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.490.854
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.081.141
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.543.864
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.027.139
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.952.959
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,00
|918.536.201
|% 3,66
|
|GARAN
|6,67
|840.799.506
|% 0,76
|
|FENER
|33,20
|527.726.866
|% 6,07
|
|KOZAL
|113,50
|465.061.624
|% 1,43
|
|THYAO
|11,69
|457.504.609
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,78
|413.987.448
|% -2,20
|
|TSKB
|1,27
|252.914.325
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,06
|368.668.841
|% -0,48
|
|GARAN
|6,67
|840.799.506
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,10
|82.240.340
|% -1,79
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1482
|8,1549
|% 0,07
|
|Euro
|9,7126
|9,7235
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1499
|11,2059
|% -0,15
|
|Frank
|8,7805
|8,8334
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1666
|2,1775
|% 0,01
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|0,60
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|-12,00
|
|Tam
|2.983
|3.058
|-9,84
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-4,76
|
|Çeyrek
|723
|740
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,46
|