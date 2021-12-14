***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
14.12.2021 18:13
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2022 yılına ait raporlama dönemleri için planlanan finansal sonuçları açıklama tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Finansal sonuçlar ve faaliyet raporları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz internet sitesi www.derluks.com.tr web adresinde yayımlanacaktır.
Yıl içerisinde değişiklik olması durumunda ayrıca bilgi verilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 06/05/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 05/08/2022
3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 04/11/2022
Yıllık
01/10/2022 31/12/2022 24/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983148
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8184
En Düşük
14,7728
18:0516,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0215
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7716
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8017
|14,8033
|% -0,01
|
|Euro
|16,6888
|16,7404
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,28
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,00
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,69
|