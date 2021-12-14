***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2022 yılına ait raporlama dönemleri için planlanan finansal sonuçları açıklama tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Finansal sonuçlar ve faaliyet raporları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz internet sitesi www.derluks.com.tr web adresinde yayımlanacaktır.Yıl içerisinde değişiklik olması durumunda ayrıca bilgi verilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2022 31/03/2022 06/05/20222. Çeyrek01/04/2022 30/06/2022 05/08/20223. Çeyrek01/07/2022 30/09/2022 04/11/2022Yıllık01/10/2022 31/12/2022 24/02/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983148BIST