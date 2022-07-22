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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim

22.07.2022 17:09
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 2022 yılı 2.çeyrek finansal sonuçlarının açıklanma tarihinde güncelleme yapılmış olup, Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 25/07/2022
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047387


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 36.113.720 % 10,00  
SANEL 12,46 5.485.307 % 9,97  
PRKME 7,30 72.737.307 % 9,94  
ENSRI 16,91 113.888.309 % 9,73  
MMCAS 2,85 146.036 % 9,62  
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17:45 Alış Satış %  
Dolar 17,7503 17,7795 % 0,39  
Euro 18,1781 18,1904 % 0,32  
Sterlin 21,2669 21,3735 % 0,29  
Frank 18,3659 18,4765 % 0,59  
Riyal 4,7055 4,7291 % 0,09  
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17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 14,49  
Altın Gr. 988 988 8,93  
Cumhuriyet 6.639 6.739 40,00  
Tam 6.640 6.716 -46,00  
Yarım 3.235 3.286 -22,00  
Çeyrek 1.623 1.643 -11,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,89 0,01  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 0,02  
B. Petrol 105 105 1,05  
Seans Raporu 17:45
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