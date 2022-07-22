***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
22.07.2022 17:09
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 2.çeyrek finansal sonuçlarının açıklanma tarihinde güncelleme yapılmış olup, Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 25/07/2022
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047387
BIST
17:452.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,66
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.498
17:4517,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0697
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
17:4518,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
17:45987,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,93
|Açılış
|: 987,94
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KLRHO
|16,28
|36.113.720
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|72.737.307
|% 9,94
|
|ENSRI
|16,91
|113.888.309
|% 9,73
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|UFUK
|89,05
|7.094.089
|% -9,96
|
|DOBUR
|47,74
|7.595.546
|% -6,02
|
|VAKKO
|17,66
|39.141.431
|% -5,66
|
|KERVT
|7,04
|121.313.470
|% -5,38
|
|ORCAY
|17,68
|134.031.488
|% -5,15
|
|THYAO
|49,80
|3.146.046.073
|% -3,49
|
|SISE
|20,88
|1.931.564.686
|% -1,23
|
|EKGYO
|3,13
|1.460.319.067
|% 3,64
|
|EREGL
|28,18
|1.202.607.627
|% 1,37
|
|SAHOL
|19,65
|918.994.042
|% 2,13
|
|EKGYO
|3,13
|1.460.319.067
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,36
|388.647.249
|% 3,03
|
|ODAS
|3,60
|830.225.254
|% -2,44
|
|DOHOL
|3,82
|448.999.985
|% 4,66
|
|TSKB
|2,33
|276.467.096
|% 1,30
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7503
|17,7795
|% 0,39
|
|Euro
|18,1781
|18,1904
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2669
|21,3735
|% 0,29
|
|Frank
|18,3659
|18,4765
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7055
|4,7291
|% 0,09
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|14,49
|
|Altın Gr.
|988
|988
|8,93
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.640
|6.716
|-46,00
|
|Yarım
|3.235
|3.286
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|1,05
|