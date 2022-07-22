***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2022 yılı 2.çeyrek finansal sonuçlarının açıklanma tarihinde güncelleme yapılmış olup, Şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek01/04/2022 30/06/2022 25/07/20223. Çeyrek- - -Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047387BIST