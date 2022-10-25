***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2022 yılı 3.çeyrek finansal sonuçlarının açıklanma tarihinde güncelleme yapılmış olup, Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının 26 Ekim 2022 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır. Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Plan- - -3. Çeyrek01/07/2022 30/09/2022 26/10/2022Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073911BIST