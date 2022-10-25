***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
25.10.2022 13:31
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 3.çeyrek finansal sonuçlarının açıklanma tarihinde güncelleme yapılmış olup, Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının 26 Ekim 2022 Çarşamba günü kamuya duyurulması planlanmaktadır. Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Plan
- - -
3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 26/10/2022
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073911
BIST
13:423.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 21,02
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:4218,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:4218,3570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:42981,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,24
|Açılış
|: 981,09
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:40
|TSPOR
|4,95
|276.153.053
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.626.730
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.496.064
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|4.717.802
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.318.515
|% 10,00
|
|GESAN
|142,20
|557.845.567
|% -10,00
|
|YEOTK
|47,88
|96.418.287
|% -10,00
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|227.838.778
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|62.660.252
|% -9,95
|
|THYAO
|101,70
|3.337.341.516
|% 2,21
|
|SISE
|33,24
|1.866.587.910
|% 2,40
|
|SASA
|105,50
|1.817.572.036
|% 5,50
|
|AKBNK
|15,76
|1.589.236.172
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,64
|1.540.738.526
|% 2,88
|
|TSKB
|3,11
|898.282.434
|% 7,24
|
|SKBNK
|2,13
|606.135.329
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,67
|1.223.537.938
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,64
|1.540.738.526
|% 2,88
|
|ISCTR
|10,01
|1.413.480.535
|% 3,62
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6068
|18,6113
|% 0,15
|
|Euro
|18,3492
|18,3593
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0217
|21,1271
|% 0,51
|
|Frank
|18,4911
|18,6025
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,05
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-9,12
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-41,00
|
|Tam
|6.624
|6.706
|-63,00
|
|Yarım
|3.227
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|90,08
|90,08
|-1,13
|