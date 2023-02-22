***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
22.02.2023 14:10
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 4.çeyrek finansal sonuçlarının açıklanma tarihinde güncelleme yapılmış olup, Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal raporlarının 23 Şubat 2023 Perşembe günü kamuya duyurulması planlanmaktadır. Yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/10/2022 31/12/2022 23/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115940
BIST
16:425.075
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -74,29
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4218,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4220,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:421.114,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.114,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:40
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.338.351
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.921.501
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.063.430
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.009.313
|% -9,99
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|THYAO
|136,80
|3.136.621.463
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,62
|2.564.027.477
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|YKBNK
|9,17
|1.281.354.434
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,05
|1.959.755.740
|% 0,94
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8694
|18,8737
|% 0,04
|
|Euro
|20,0871
|20,0981
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,7675
|22,8817
|% -0,01
|
|Frank
|20,2626
|20,3846
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0163
|5,0414
|% 0,04
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,27
|
|Cumhuriyet
|7.589
|7.704
|-20,00
|
|Tam
|7.620
|7.675
|-24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|-0,56
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55CUSAN
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 597 adet işlem
-
16:54EREGL
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 949, 110 adet işlem
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TCELL, ARCLK
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 83 kaybederek (% -1.88 ) 4, 535
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, VANGD, KAPLM, SDTTR, BNTAS, COSMO, SEGYO, BARMA, KLSYN