***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
20.09.2021 18:17
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihinde aldığı karar üzerine, 2020 yılı mali sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerini içeren yatırımcı sunumu 02.03.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun 07.09.2021 tarihinde aldığı karar üzerine, Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan sermayesi 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmiştir.Bu gelişme üzerine geleceğe yönelik değerlendirmeleri içeren yatırımcı sunumunda güncelleme yapma ihtiyacı doğmuştur.Bu kapsamda, 2021 yılı Ocak-Eylül gerçekleşmelerini içeren Bilgilendirme Notu hazırlanmış olup, ilgili dosya ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964594
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0508
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05491,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,86
|Açılış
|: 491,89
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6724
|8,6800
|% 0,38
|
|Euro
|10,1528
|10,1910
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,8109
|11,8701
|% -0,24
|
|Frank
|9,3182
|9,3743
|% 0,87
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|7,45
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
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