***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihinde aldığı karar üzerine, 2020 yılı mali sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerini içeren yatırımcı sunumu 02.03.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun 07.09.2021 tarihinde aldığı karar üzerine, Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan sermayesi 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL'ye indirilmiştir.Bu gelişme üzerine geleceğe yönelik değerlendirmeleri içeren yatırımcı sunumunda güncelleme yapma ihtiyacı doğmuştur.Bu kapsamda, 2021 yılı Ocak-Eylül gerçekleşmelerini içeren Bilgilendirme Notu hazırlanmış olup, ilgili dosya ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964594BIST