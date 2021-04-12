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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2021 16:54



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 15.02.2021
Genel Kurul Tarihi 11.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Kazlıçeşme Mahallesi Demirhane Caddesi Hacı Reşitbey Sokak No:11 34020

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama
2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun, 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması,
9 - Şirket Yönetim Kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirerek kamuya açıklanan ticaret ünvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - Ayrılma hakkının kullanımından dolayı Şirketi'in katlanacağı maliyetin 10.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul onayına sunulması
11 - II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği 9.Maddesi, c Fıkrası gereğince "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı ve bu konuda ayrıca bir duyuru yapıldığı hakkında" pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:52 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikince dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
17 - Dilekler ve öneriler.
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin Duyuru.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 11.03.2021 tarihli saat 14:00'te başlayan 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
Toplantıda esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir ret oyu kullanılmamış, şerh konulmamıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.03.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 11.03.2021 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926754


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Yarım 1.447 1.484 -9,12  
Çeyrek 726 742 -4,56  
Gümüş.Ons 24,90 24,93 -0,35  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,13  
B. Petrol 64,00 64,00 1,05  
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