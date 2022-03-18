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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.03.2022 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.02.2022
Genel Kurul Tarihi 11.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama
2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulunun, 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması
8 - 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Üyeliğe atanan Osman Yılmaz ile 30.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Üyeliğe atanan Erhan Aslaner'in atamalarının genel kurul onayına sunulması
9 - Esas Sözleşme gereği görev süresi dolmuş yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin göreve sürelerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi
13 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Yo¨netim kontrolu¨nu¨ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yo¨netim Kurulu U¨yelerine, u¨st du¨zey yo¨neticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Tu¨rk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri c¸erc¸evesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yo¨netim Tebligˆi dogˆrultusunda 2021 yılı ic¸erisinde bu kapsamda gerc¸ekles¸tirilen is¸lemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilekler ve öneriler
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
l Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2021 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2022 15 Genel Kurul Kararı Alınması ve Kar Dağıtımı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2021 genel kurul vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 11.03.2022 tarihli saat 11:00'de başlayan 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.03.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011462


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