***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 14.02.2022Genel Kurul Tarihi 11.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11Gündem Maddeleri1 - Açılış ve yoklama2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi7 - Yönetim Kurulunun, 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması8 - 17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Üyeliğe atanan Osman Yılmaz ile 30.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Üyeliğe atanan Erhan Aslaner'in atamalarının genel kurul onayına sunulması9 - Esas Sözleşme gereği görev süresi dolmuş yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin göreve sürelerinin tespiti10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi13 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Yo¨netim kontrolu¨nu¨ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yo¨netim Kurulu U¨yelerine, u¨st du¨zey yo¨neticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Tu¨rk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri c¸erc¸evesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yo¨netim Tebligˆi dogˆrultusunda 2021 yılı ic¸erisinde bu kapsamda gerc¸ekles¸tirilen is¸lemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi15 - Dilekler ve öneriler16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleril Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2022 15 Genel Kurul Kararı Alınması ve Kar Dağıtımı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2021 genel kurul vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 11.03.2022 tarihli saat 11:00'de başlayan 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.03.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 11 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011462BIST