***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteSarıyer Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı Kurumlar Vergisi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi02/04/2024AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Bilanço ve Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265945BIST