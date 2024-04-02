***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02.04.2024 18:15
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
02/04/2024
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Bilanço ve Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265945
BIST