***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDerlüks Yatırım Holding A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062046BIST