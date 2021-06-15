***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.06.2021 18:22
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Holding ve Grup Şirketleri arasında II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Raporu" ektedir. Raporda belirtildiği üzere, Holding ve Grup Şirketleri arasında yapılan işlemler genel temayüllere ve piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942455
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0804
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
18:0510,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1071
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
18:05511,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,26
|Açılış
|: 511,46
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5445
|8,5469
|% 0,92
|
|Euro
|10,3650
|10,3714
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,9987
|12,0589
|% 0,74
|
|Frank
|9,4720
|9,5290
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2716
|2,2830
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,59
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem