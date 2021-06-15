***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHolding ve Grup Şirketleri arasında II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Raporu" ektedir. Raporda belirtildiği üzere, Holding ve Grup Şirketleri arasında yapılan işlemler genel temayüllere ve piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942455BIST