***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.04.2021 tarihli, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak aldığı karara istinaden 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakdenkarşılanmak suretiyle 47.250.000 TL, %170,27 oranında artırılarak 75.000.000 TL'ye yükseltilmesi çerçevesinde hazırlananve 13.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir. 13.04.2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonunu kullanılarak yapılan açıklama, ilgili şablon kullanılarak tekrar duyurulmaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927844BIST