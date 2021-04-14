***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
14.04.2021 11:41
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.04.2021 tarihli, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak aldığı karara istinaden 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden
karşılanmak suretiyle 47.250.000 TL, %170,27 oranında artırılarak 75.000.000 TL'ye yükseltilmesi çerçevesinde hazırlanan
ve 13.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir. 13.04.2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonunu kullanılarak yapılan açıklama, ilgili şablon kullanılarak tekrar duyurulmaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927844
BIST
11:531.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 23,65
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.403
En Düşük
1.381
11:538,0732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0325
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0509
11:539,6678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0293
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6469
11:53453,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,87
|Açılış
|: 453,03
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
452,11
BIST En Aktif Hisseler11:53
|DITAS
|14,66
|2.958.813
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|20.348.393
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.402.905
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.026.410
|% 9,95
|
|TRGYO
|3,50
|88.031.092
|% 9,72
|
|BJKAS
|12,16
|71.416.592
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.206.377
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|16.086.846
|% -9,98
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|GARAN
|6,93
|661.518.755
|% 3,43
|
|SASA
|45,70
|523.890.436
|% 7,99
|
|EREGL
|17,10
|413.728.622
|% 0,06
|
|KRDMD
|7,36
|314.623.519
|% -0,14
|
|DOHOL
|3,17
|249.944.778
|% 2,26
|
|GARAN
|6,93
|661.518.755
|% 3,43
|
|DOHOL
|3,17
|249.944.778
|% 2,26
|
|TSKB
|1,32
|100.441.041
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,15
|149.649.531
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,84
|104.019.725
|% 2,79
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0679
|8,0732
|% -0,40
|
|Euro
|9,6565
|9,6678
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,0991
|11,1548
|% -0,13
|
|Frank
|8,7390
|8,7916
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1445
|2,1552
|% -0,49
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|0,23
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|1,02
|