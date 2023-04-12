***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
12.04.2023 11:04
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %66,67 oranında 50.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır. İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136697
BIST
14:295.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 49,13
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:2919,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0346
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:2921,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0839
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:291.248,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.247,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BURVA
|33,66
|20.076.034
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.553.031
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|BURCE
|66,60
|34.958.248
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,74
|56.166.131
|% -8,04
|
|ONCSM
|113,30
|122.650.298
|% -5,58
|
|AVHOL
|16,25
|44.883.611
|% -4,41
|
|GESAN
|80,85
|1.023.118.387
|% -4,32
|
|YYAPI
|2,96
|109.720.619
|% -3,90
|
|THYAO
|135,20
|3.103.578.726
|% 1,65
|
|ASELS
|54,80
|1.676.933.366
|% 2,43
|
|KOZAL
|22,52
|1.533.776.916
|% 0,90
|
|EREGL
|36,34
|1.473.130.165
|% 0,39
|
|SISE
|44,54
|1.205.019.743
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,52
|675.024.932
|% 2,99
|
|EKGYO
|7,13
|828.087.121
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,21
|957.429.215
|% 0,49
|
|SKBNK
|2,58
|200.139.018
|% 0,78
|
|KOZAL
|22,52
|1.533.776.916
|% 0,90
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3125
|19,3169
|% 0,17
|
|Euro
|21,1106
|21,1201
|% 0,44
|
|Sterlin
|23,8920
|24,0118
|% -0,06
|
|Frank
|21,3321
|21,4606
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1337
|5,1594
|% 0,10
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,58
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.566
|8.622
|5,00
|
|Yarım
|4.184
|4.219
|2,00
|
|Çeyrek
|2.092
|2.109
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,63
|0,07
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,01
|