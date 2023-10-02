***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL nakden artırmak suretiyle 150.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle çıkarılacak toplam 75.000.000,-TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 02.10.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-42822 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, onaylı izahname ve ekleri ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198760BIST