***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DERHL, TREDDST00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DERHL, TREDDST00017 0 0Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 2021 yılı kar dagitim tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.522.121Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 29.162.450 338.4954. Vergiler ( - ) -1.520.167 -203.5405. Net Dönem Kârı 27.642.283 134.9556. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -6.748 -6.7488. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.635.535 128.207Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 182.937 182.93710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.818.472 311.14411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 27.818.472 311.14420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2021 yılı faaliyetleri sonucu, SPK mevzuatlarına göre elde edilen 27.642.283 TL vergi sonrası dağıtılabilir kârın, yasal mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla, ‘'ekteki kâr dağıtım tablosuna'' göre 6.748 TL'sinin genel kanuni yedek akçe, 27.818.472 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurula teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001661BIST