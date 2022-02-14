***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.02.2022 19:15
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 14.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DERHL, TREDDST00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DERHL, TREDDST00017 0 0
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 yılı kar dagitim tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.522.121
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 29.162.450 338.495
4. Vergiler ( - ) -1.520.167 -203.540
5. Net Dönem Kârı 27.642.283 134.955
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -6.748 -6.748
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.635.535 128.207
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 182.937 182.937
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.818.472 311.144
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 27.818.472 311.144
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
2021 yılı faaliyetleri sonucu, SPK mevzuatlarına göre elde edilen 27.642.283 TL vergi sonrası dağıtılabilir kârın, yasal mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla, ‘'ekteki kâr dağıtım tablosuna'' göre 6.748 TL'sinin genel kanuni yedek akçe, 27.818.472 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının Genel Kurula teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001661
BIST