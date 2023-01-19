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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.01.2023 10:29
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı- esas sözleşme tadil metninde güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 ve 6 no'lu maddelerinde değişiklikler içeren tadil metninin 4 nolu maddesinde yeniden değişilik yapılmış olup, güncellenen tadil metni ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Tadil metninin yeni hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103130


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