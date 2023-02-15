***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve Şirket esas sözleşme tadiline ilişkin Ticaret Bakanlığı onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 ve 6 no'lu maddelerinde değişiklikler içeren tadil metni Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00082544967 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliği yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113521BIST