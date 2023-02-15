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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2023 14:42
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve Şirket esas sözleşme tadiline ilişkin Ticaret Bakanlığı onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 ve 6 no'lu maddelerinde değişiklikler içeren tadil metni Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00082544967 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliği yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113521


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