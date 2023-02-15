***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2023 14:42
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve Şirket esas sözleşme tadiline ilişkin Ticaret Bakanlığı onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4 ve 6 no'lu maddelerinde değişiklikler içeren tadil metni Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00082544967 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliği yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113521
BIST
15:224.948
En Yüksek
|Değişim
|: 9,83%
|| 443,07
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2218,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2220,4100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1200
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,4300
En Düşük
20,3900
15:221.112,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,66
|Açılış
|: 1.112,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:20
|BIMAS
|132,00
|629.750.563
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.102,90
|109.642.814
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|28.180.891
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.102.468
|% 10,00
|
|HKTM
|55,55
|25.337.430
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.171.581
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.633.332.866
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.579.588
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.260.941.549
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.071.744.621
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|399.400.528
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|265.891.388
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,07
|510.312.767
|% 5,57
|
|YKBNK
|8,94
|698.037.928
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.595.198
|% 9,83
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8439
|18,8522
|% 0,09
|
|Euro
|20,1926
|20,2016
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,6598
|22,7735
|% -0,89
|
|Frank
|20,3647
|20,4874
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-19,80
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,41
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.547
|7.602
|-116,00
|
|Yarım
|3.687
|3.720
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.860
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,22
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,61
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TAVHL, ODAS
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, AKBNK, KRDMD
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 400, 34 artarak (% 9.94 ) 4, 429
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, EGEEN, SKBNK, KONTR, PSDTC, QNBFB, COSMO, KOZAA, DOAS, TEKTU
-
15:33
FLAP, AVHOL, KUVVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında