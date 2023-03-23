***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
23.03.2023 12:48
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
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4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Tuncay Erözmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Evren Atış Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Osman Yılmaz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Tuncay Erözmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Erhan Aslaner Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Tuncay Erözmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Osman Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127302
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|% 10,00
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|BASCM
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|536.564
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|8,71
|16.399.064
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|% -3,63
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|EKGYO
|6,96
|1.183.201.787
|% 3,57
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|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
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|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
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|1.144.859.547
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|3.054.092.828
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|Satış
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|% 0,04
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|Euro
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|20,8109
|% 0,04
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|5,0791
|% -0,01
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|Satış
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|1.976
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|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,82
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|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
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|Tam
|8.181
|8.259
|-1,00
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|Yarım
|4.011
|4.041
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|Çeyrek
|2.005
|2.021
|0,00
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|Gümüş.Ons
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|22,92
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|14,07
|-0,01
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|76,05
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