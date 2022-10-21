***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.10.2022 16:42
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12007 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073294
BIST
17:593.937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 35,72
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
17:5918,5922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0146
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:5918,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:59979,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,37
|Açılış
|: 980,22
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:58
|NTHOL
|12,98
|225.696.633
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|566.531.742
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.908.707
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|41.128.924
|% 10,00
|
|EUREN
|50,40
|170.616.624
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,80
|87.228.999
|% -5,17
|
|NTGAZ
|28,94
|114.433.127
|% -4,36
|
|HKTM
|70,10
|58.673.990
|% -3,71
|
|ODAS
|7,93
|1.465.445.819
|% -3,65
|
|THYAO
|98,00
|5.484.317.315
|% -1,06
|
|SISE
|31,92
|3.399.553.010
|% 1,79
|
|TUPRS
|380,70
|3.134.634.268
|% 3,39
|
|SASA
|93,15
|3.040.376.146
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.035.377.720
|% 3,11
|
|EKGYO
|4,64
|3.035.377.720
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.102.476.800
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|709.186.013
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,50
|2.590.459.998
|% -1,96
|
|VAKBN
|8,97
|1.776.954.788
|% 1,59
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5852
|18,5975
|% -0,05
|
|Euro
|18,2133
|18,2288
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7453
|20,8493
|% -0,41
|
|Frank
|18,4401
|18,5512
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% -0,01
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|11,69
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,11
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.654
|6.771
|62,00
|
|Yarım
|3.242
|3.310
|30,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.654
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,10
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|0,40
|