***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.07.2023 15:49
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18411 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172670
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2167
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2200
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.652,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.652,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|159,50
|312.144.840
|% 10,00
|
|SRVGY
|247,50
|175.832.683
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|677.731.823
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.512.570
|% 10,00
|
|ERSU
|8,47
|39.336.374
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.670.033
|% -9,99
|
|OTTO
|200,40
|3.561.286
|% -9,97
|
|AYCES
|216,00
|75.569.209
|% -9,96
|
|PRZMA
|26,56
|37.183.544
|% -5,75
|
|ICUGS
|7,89
|11.957.791
|% -4,94
|
|THYAO
|218,30
|9.542.891.919
|% 2,25
|
|ASELS
|73,95
|8.141.470.372
|% 6,40
|
|SISE
|51,75
|5.945.135.624
|% 5,14
|
|SASA
|63,75
|5.053.691.747
|% 4,85
|
|YKBNK
|13,80
|4.752.871.979
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,26
|3.192.377.374
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,80
|4.752.871.979
|% -0,79
|
|ZOREN
|3,66
|970.137.653
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.856.575.206
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|429.690.678
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3367
|26,3420
|% 0,83
|
|Euro
|29,5867
|29,5946
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,3440
|34,5163
|% 0,73
|
|Frank
|30,4746
|30,6582
|% 0,93
|
|Riyal
|6,9995
|7,0346
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|10,98
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.698
|10.914
|131,00
|
|Yarım
|5.349
|5.482
|65,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.741
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|0,08
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK