***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.05.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi17.05.2023Davanın Konusu07.04.2023 tarihli 9 sayılı sermaye artırımına dair YK kararının iptaliKarşı Taraf(lar)Bireysel YatırımcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/322 E.Davanın Duruşma Tarihi21.09.2023Alınan KararRETBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarihli ve 2023/9 sayılı kararı ile başlatılan bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimizde pay sahibi olduğunu belirten bireysel bir yatırımcı tarafından İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde söz konusu Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle dava açıldığı 18.05.2023 tarihinde duyurulmuştu.21.09.2023 tarihinde İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen duruşmada davanın REDDİNE karar verilmiştir. Davacı tarafından yasal süre içerisinde herhangi bir itiraz olduğu takdirde gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196745BIST