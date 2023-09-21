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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

21.09.2023 21:18
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
13.05.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
17.05.2023
Davanın Konusu
07.04.2023 tarihli 9 sayılı sermaye artırımına dair YK kararının iptali
Karşı Taraf(lar)
Bireysel Yatırımcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/322 E.
Davanın Duruşma Tarihi
21.09.2023
Alınan Karar
RET
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarihli ve 2023/9 sayılı kararı ile başlatılan bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimizde pay sahibi olduğunu belirten bireysel bir yatırımcı tarafından İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde söz konusu Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle dava açıldığı 18.05.2023 tarihinde duyurulmuştu.
21.09.2023 tarihinde İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen duruşmada davanın REDDİNE karar verilmiştir. Davacı tarafından yasal süre içerisinde herhangi bir itiraz olduğu takdirde gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196745


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