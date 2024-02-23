***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2024 -26.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi18.01.2024Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi22.01.2024-26.01.2024Davanın Konusu15.01.2024 tarih ve 2024/3 sayılı Tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali talebiKarşı Taraf(lar)Bireysel yatırımcılarDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/42 E. ve İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi-2024/50 Esas - 2024/43 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan KararREDBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.01.2024 tarihli ve 2024/3 sayılı kararı ile başlatılan tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimizde pay sahibi olduğunu belirten bireysel yatırımcılar tarafından İstanbul 7. ve 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde söz konusu Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle davalar açıldığı 22.01.2024 ve 26.01.2024 tarihlerinde duyurulmuştu.Yapılan ön duruşma ile yukarıda bahsedilen davaların REDDİ'ne karar verilmiş olup, aynı konu ile ilgili İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde bir adet davamız devam etmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251669BIST