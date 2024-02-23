***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
23.02.2024 18:30
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2024 -26.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
18.01.2024
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
22.01.2024-26.01.2024
Davanın Konusu
15.01.2024 tarih ve 2024/3 sayılı Tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının iptali talebi
Karşı Taraf(lar)
Bireysel yatırımcılar
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/42 E. ve İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi-2024/50 Esas - 2024/43 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
RED
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.01.2024 tarihli ve 2024/3 sayılı kararı ile başlatılan tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimizde pay sahibi olduğunu belirten bireysel yatırımcılar tarafından İstanbul 7. ve 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde söz konusu Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle davalar açıldığı 22.01.2024 ve 26.01.2024 tarihlerinde duyurulmuştu.
Yapılan ön duruşma ile yukarıda bahsedilen davaların REDDİ'ne karar verilmiş olup, aynı konu ile ilgili İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde bir adet davamız devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251669
BIST