***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 11:45
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.04.2021 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun İngilizcesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923718
BIST
14:371.426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,86
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:378,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:379,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:37454,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,08
|Açılış
|: 454,09
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:35
|MTRKS
|30,80
|161.608
|% 10,00
|
|FMIZP
|161,70
|179.246.123
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|429.544
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|117.162.353
|% 9,99
|
|SAYAS
|38,54
|128.191.686
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.260.032
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.267.175
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|49.617.403
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|691.032.003
|% -2,97
|
|GARAN
|6,89
|668.665.936
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,39
|563.580.394
|% 1,33
|
|KOZAL
|124,20
|552.300.097
|% -1,51
|
|FENER
|36,78
|548.968.192
|% -2,60
|
|EKGYO
|1,96
|691.032.003
|% -2,97
|
|TSKB
|1,38
|152.235.920
|% -0,72
|
|GARAN
|6,89
|668.665.936
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,39
|563.580.394
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,20
|144.035.358
|% -1,79
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1519
|8,1576
|% 0,69
|
|Euro
|9,6294
|9,6381
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2390
|11,2954
|% 0,11
|
|Frank
|8,6499
|8,7020
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% 0,66
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|5,99
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,75
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.992
|3.068
|21,77
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,53
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|1,01
|