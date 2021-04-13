***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 13:50
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.04.2021 tarihli, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak aldığı karara istinaden 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak suretiyle 47.250.000 TL, %170,27 oranında artırılarak 75.000.000 TL'ye yükseltilmesi çerçevesinde hazırlanan ve 13.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927344
BIST
16:411.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:418,1520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:419,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0213
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:41458,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,24
|Açılış
|: 458,29
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,43
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:39
|MTRKS
|49,56
|6.539.938
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.168.803
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.543.139
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.176.158
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|250.406.559
|% 9,93
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.409.597
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,34
|1.700.701.703
|% 5,73
|
|GARAN
|6,69
|1.011.157.648
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,38
|665.914.605
|% 0,54
|
|FENER
|32,68
|604.266.703
|% 4,41
|
|THYAO
|11,77
|590.974.781
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,78
|477.970.227
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,07
|461.270.835
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|289.567.199
|% -4,48
|
|GARAN
|6,69
|1.011.157.648
|% 1,06
|
|EREGL
|17,34
|1.700.701.703
|% 5,73
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1441
|8,1463
|% -0,04
|
|Euro
|9,7274
|9,7347
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,1703
|11,2263
|% 0,03
|
|Frank
|8,8176
|8,8708
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% 0,06
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|14,67
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|19,00
|
|Tam
|3.009
|3.085
|16,82
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|8,14
|
|Çeyrek
|729
|746
|4,07
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|0,50
|