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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2021 13:50



***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 05.04.2021 tarihli, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak aldığı karara istinaden 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak suretiyle 47.250.000 TL, %170,27 oranında artırılarak 75.000.000 TL'ye yükseltilmesi çerçevesinde hazırlanan ve 13.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927344


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Yarım 1.454 1.492 8,14  
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