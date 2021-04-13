***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.04.2021 tarihli, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak aldığı karara istinaden 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak suretiyle 47.250.000 TL, %170,27 oranında artırılarak 75.000.000 TL'ye yükseltilmesi çerçevesinde hazırlanan ve 13.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927344BIST