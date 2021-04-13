***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 14:00
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1.fıkrasına göre hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ektedir.Söz konusu rapor izahname ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927350
BIST
16:461.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:468,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:469,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0220
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:46457,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,90
|Açılış
|: 457,95
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:46
|MTRKS
|49,56
|6.549.899
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.168.803
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.185.347
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.176.158
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,34
|1.722.153.355
|% 5,73
|
|GARAN
|6,68
|1.029.052.430
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,37
|672.251.715
|% 0,41
|
|FENER
|32,68
|605.649.940
|% 4,41
|
|THYAO
|11,75
|595.211.830
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,78
|496.198.342
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,08
|462.051.389
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|289.680.123
|% -4,48
|
|GARAN
|6,68
|1.029.052.430
|% 0,91
|
|EREGL
|17,34
|1.722.153.355
|% 5,73
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1496
|8,1544
|% 0,06
|
|Euro
|9,7297
|9,7387
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,1670
|11,2230
|% 0,00
|
|Frank
|8,8184
|8,8716
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1675
|2,1783
|% 0,05
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|13,85
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|16,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|15,94
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|7,71
|
|Çeyrek
|729
|746
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|
Seans Raporu
16:46
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-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 07 artarak (% 0.57 ) 1, 423
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16:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TSKB
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16:59FENER
Yüzde 4.47 oranında artışla 32.70 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 341 adet işlem
-
16:58NTGAZ
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 285, 166 adet işlem
-
16:57GLYHO
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 259, 936 adet işlem