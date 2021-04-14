***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 13:24
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.02.2021 tarihinde yaptığımız açıklama ile Consitex S.A.'ya karşı daha önce kazanılan marka tescil davasının lehimize sonuçlanması ile Şirketimizin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini için tazminat davası açılması çalışmalarına avukatlarımız tarafından başlandığı bildirilmişti. Söz konusu davanın dosya oluşturma çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili periyodik açıklamamızdır. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927876
BIST
13:131.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 22,19
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
13:138,0636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
13:139,6487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0484
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
13:13452,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,37
|Açılış
|: 452,34
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler13:13
|AYES
|16,94
|1.558.227
|% 10,00
|
|DITAS
|14,66
|3.014.066
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|21.697.976
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|660.418.395
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.960.539
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|106.669.516
|% -10,00
|
|SERVE
|15,30
|57.009
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|74.404.450
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.420.793
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|460.330
|% -9,99
|
|GARAN
|6,92
|909.889.732
|% 3,28
|
|EREGL
|17,10
|725.420.767
|% 0,06
|
|SASA
|46,54
|660.418.395
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|432.252.416
|% -0,68
|
|PETKM
|6,14
|278.019.122
|% 0,33
|
|GARAN
|6,92
|909.889.732
|% 3,28
|
|IHLAS
|0,66
|75.122.408
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,14
|207.560.699
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|122.912.240
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,16
|274.624.470
|% 1,94
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0592
|8,0636
|% -0,52
|
|Euro
|9,6416
|9,6487
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,0801
|11,1357
|% -0,30
|
|Frank
|8,7220
|8,7745
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1448
|2,1556
|% -0,48
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-1,27
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|-39,00
|
|Tam
|2.977
|3.054
|-39,97
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-19,33
|
|Çeyrek
|722
|739
|-9,66
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,73
|64,73
|1,06
|