***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 17:39
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.04.2021 tarihinde yaptığımız açıklama ile Consitex S.A.'ya karşı daha önce kazanılan marka tescil davasının lehimize sonuçlanması ile Şirketimizin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini için tazminat davası açılması çalışmalarına avukatlarımız tarafından başlandığı bildirilmişti.Söz konusu davanın dosya oluşturma çalışmaları sonuçlandırılmış ve Consitex S.A. aleyhine 1.100.000 TL (Yalnız birmilyonyüzbin Türk Lirası) maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932449
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.386
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1.407
En Düşük
1.391
18:058,2207
En Yüksek
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|: 0,39%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 469,20
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472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2198
|8,2216
|% 0,40
|
|Euro
|9,9768
|9,9864
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4342
|11,4915
|% 0,43
|
|Frank
|9,0048
|9,0591
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1865
|2,1974
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-13,89
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|0,60
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