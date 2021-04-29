***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.04.2021 tarihinde yaptığımız açıklama ile Consitex S.A.'ya karşı daha önce kazanılan marka tescil davasının lehimize sonuçlanması ile Şirketimizin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini için tazminat davası açılması çalışmalarına avukatlarımız tarafından başlandığı bildirilmişti.Söz konusu davanın dosya oluşturma çalışmaları sonuçlandırılmış ve Consitex S.A. aleyhine 1.100.000 TL (Yalnız birmilyonyüzbin Türk Lirası) maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932449BIST