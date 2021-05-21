***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu, ana faaliyet konumuzun değişmesinden sonra yatırım olanaklarının araştırılması, mevcut ve potansiyel kaynakların en optimum şekilde kullanılabilmesi, gelecekte yatırım yapılabilecek sektörlerin saptanması ve her türlü plan ve projenin üretilebilmesi amacıyla, bir Yatırım Komitesi kurulmasına ve bir Yatırım Politikası oluşturulmasına karar vermiştir.Konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı, Yatırım Politikası ve Yatırım Komitesinin Çalışma Esasları ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937173BIST