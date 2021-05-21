***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 13:29
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, ana faaliyet konumuzun değişmesinden sonra yatırım olanaklarının araştırılması, mevcut ve potansiyel kaynakların en optimum şekilde kullanılabilmesi, gelecekte yatırım yapılabilecek sektörlerin saptanması ve her türlü plan ve projenin üretilebilmesi amacıyla, bir Yatırım Komitesi kurulmasına ve bir Yatırım Politikası oluşturulmasına karar vermiştir.
Konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı, Yatırım Politikası ve Yatırım Komitesinin Çalışma Esasları ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937173
BIST
16:161.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:168,3710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:1610,2142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0474
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:16508,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,45
|Açılış
|: 508,29
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:16
|SONME
|38,64
|7.406.394
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.926.679
|% 9,91
|
|FENER
|34,30
|485.854.973
|% 9,65
|
|OZGYO
|1,83
|12.406.883
|% 7,65
|
|BERA
|28,98
|58.702.169
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,80
|60.099.187
|% -7,51
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|737.938.357
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,12
|669.161.517
|% 1,25
|
|TUPRS
|102,50
|621.590.586
|% 2,30
|
|JANTS
|89,45
|620.689.199
|% 1,82
|
|BJKAS
|7,64
|578.511.332
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,18
|376.670.389
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.838.376
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|737.938.357
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,12
|669.161.517
|% 1,25
|
|BJKAS
|7,64
|578.511.332
|% 5,96
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3682
|8,3710
|% -0,11
|
|Euro
|10,2084
|10,2142
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8542
|11,9136
|% -0,02
|
|Frank
|9,2856
|9,3415
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2266
|2,2377
|% -0,07
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,93
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.406
|20,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,05
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|1,03
|