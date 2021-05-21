***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 15:17
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Consitex S.A. arasında süre gelen marka tescil davasında Consitex S.A.'nın temyiz başvurusu, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından lehimize karar verilerek ret edilmiştir. Öte yandan, söz konusu dosya ile ilgili tazminat talebi davamız devam etmektedir.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.Şirket avukatımızın ayrıntılı açıklaması ve ilgili Yargıtay Kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937201
BIST
16:311.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:318,3764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:3110,2113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0503
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
16:31507,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,39
|Açılış
|: 507,23
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:31
|SONME
|38,64
|7.406.433
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.954.903
|% 9,91
|
|FENER
|34,26
|493.122.109
|% 9,53
|
|OZGYO
|1,85
|14.226.021
|% 8,82
|
|HATEK
|20,96
|13.948.645
|% 7,76
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,70
|61.391.875
|% -7,81
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|749.028.108
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|683.128.544
|% 1,37
|
|JANTS
|88,70
|631.844.075
|% 0,97
|
|TUPRS
|102,60
|626.066.764
|% 2,40
|
|BJKAS
|7,60
|582.691.471
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,17
|377.990.243
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,98
|269.871.669
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|749.028.108
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|683.128.544
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,60
|582.691.471
|% 5,41
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3747
|8,3764
|% -0,05
|
|Euro
|10,2078
|10,2113
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,8440
|11,9034
|% -0,11
|
|Frank
|9,2747
|9,3306
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2252
|2,2364
|% -0,13
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|8,92
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.406
|20,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|1,14
|