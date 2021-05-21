***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 15:59
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki belirtilmiş olan bir önceki (21.05.2021, saat 15:17:47'te) açıklamamız ertelenmiş bir açıklama olmayıp, KAP bildiriminde sehven "ertelenmiş" açıklama olarak yazılmıştır. Bu nedenle işbu düzeltmeyi yapma gereği doğmuştur.
Saygılarımızla.
(Bir önceki açıklama: Şirketimiz ile Consitex S.A. arasında süre gelen marka tescil davasında Consitex S.A.'nın temyiz başvurusu, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından lehimize karar verilerek ret edilmiştir. Öte yandan, söz konusu dosya ile ilgili tazminat talebi davamız devam etmektedir.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.Şirket avukatımızın ayrıntılı açıklaması ve ilgili Yargıtay Kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937216
BIST
16:081.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:088,3714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:0810,2149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0467
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
16:08508,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,39
|Açılış
|: 508,89
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:08
|SONME
|38,64
|7.405.003
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.922.829
|% 9,91
|
|FENER
|34,26
|484.109.108
|% 9,53
|
|OZGYO
|1,84
|11.769.664
|% 8,24
|
|BERA
|29,08
|58.530.090
|% 7,78
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,86
|59.651.047
|% -7,33
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|727.456.727
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,11
|658.821.443
|% 1,12
|
|JANTS
|89,35
|618.770.589
|% 1,71
|
|TUPRS
|102,30
|618.467.497
|% 2,10
|
|BJKAS
|7,64
|577.758.933
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,18
|376.402.279
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,97
|268.515.531
|% 0,51
|
|GARAN
|8,20
|727.456.727
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,11
|658.821.443
|% 1,12
|
|BJKAS
|7,64
|577.758.933
|% 5,96
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3681
|8,3714
|% -0,11
|
|Euro
|10,2109
|10,2149
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8514
|11,9108
|% -0,04
|
|Frank
|9,2886
|9,3446
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2267
|2,2378
|% -0,06
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|11,42
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.338
|3.424
|14,78
|
|Yarım
|1.613
|1.656
|7,15
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|27,99
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|0,03
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|0,97
|