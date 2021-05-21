***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıdaki belirtilmiş olan bir önceki (21.05.2021, saat 15:17:47'te) açıklamamız ertelenmiş bir açıklama olmayıp, KAP bildiriminde sehven "ertelenmiş" açıklama olarak yazılmıştır. Bu nedenle işbu düzeltmeyi yapma gereği doğmuştur.Saygılarımızla.(Bir önceki açıklama: Şirketimiz ile Consitex S.A. arasında süre gelen marka tescil davasında Consitex S.A.'nın temyiz başvurusu, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından lehimize karar verilerek ret edilmiştir. Öte yandan, söz konusu dosya ile ilgili tazminat talebi davamız devam etmektedir.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.Şirket avukatımızın ayrıntılı açıklaması ve ilgili Yargıtay Kararı ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937216BIST