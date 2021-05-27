***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2021 13:35
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımız tarafından Şirketimizin planladığı bedelli sermaye artırımı ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümümüze sıkça soru gelmektedir.Bu konuyla ilgili raporumuz ekte yer almaktadır. Ayrıca yatırımcılarımız https://www.derluks.com.tr/yatirimci-iliskileri/sermaye-artirimi-ve-temettu/ linkinden sermaye artırımı hesaplama cetveline ulaşabilirler.
Öte yandan, son günlerde Şirketimiz paylarında oluşan fiyat hareketleri ile ilgili de yatırımcılarımızdan soru gelmektedir. Şirketimizin pay piyasasında işlem gören hisselerinin fiyatını etkileyebilecek kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. En son kamuya açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek mali tabloları ve Halka Arz Fiyatının Belirlenmesine Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporunda da yansıtıldığı üzere Şirketimiz faaliyetlerini başarılı ve karlı bir şekilde sürdürmekte, Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yansıtıldığı üzere yeni yatırımlar planlamaktadır.
Kamuoyuna açıklanmamış özel bir durumumuz söz konusu değildir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938369
BIST
15:081.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,87
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.413
15:088,4445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:0810,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:08514,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,69
|Açılış
|: 514,02
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,51
BIST En Aktif Hisseler15:08
|YAYLA
|3,19
|24.579.960
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.611.082
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.458.657
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.369.499
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.730.909
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,45
|47.816.071
|% -8,72
|
|DERHL
|6,06
|41.426.669
|% -7,90
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,33
|1.159.547.255
|% 2,15
|
|GARAN
|8,05
|691.559.040
|% -0,98
|
|CANTE
|8,11
|455.521.790
|% -2,52
|
|TUPRS
|98,25
|374.059.410
|% -0,96
|
|TRILC
|48,62
|369.171.123
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,15
|332.195.707
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,88
|274.297.894
|% -1,05
|
|THYAO
|13,33
|1.159.547.255
|% 2,15
|
|GARAN
|8,05
|691.559.040
|% -0,98
|
|DOHOL
|2,97
|196.823.983
|% -0,67
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4429
|8,4445
|% -0,13
|
|Euro
|10,3155
|10,3204
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9289
|11,9887
|% 0,20
|
|Frank
|9,3515
|9,4078
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2440
|2,2552
|% -0,17
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,96
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.399
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.385
|3.471
|-16,73
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|-8,09
|
|Çeyrek
|821
|839
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,98
|67,98
|-0,75
|
Seans Raporu
15:08
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15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, TKFEN
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15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 03 kaybederek (% -0.97 ) 1, 231
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15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERCN, YAYLA, KAPLM, TUCLK
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15:21
SNKRN, KAPLM, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:21
FENER, ISGSY, TDGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında