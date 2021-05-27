***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımız tarafından Şirketimizin planladığı bedelli sermaye artırımı ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümümüze sıkça soru gelmektedir.Bu konuyla ilgili raporumuz ekte yer almaktadır. Ayrıca yatırımcılarımız https://www.derluks.com.tr/yatirimci-iliskileri/sermaye-artirimi-ve-temettu/ linkinden sermaye artırımı hesaplama cetveline ulaşabilirler.Öte yandan, son günlerde Şirketimiz paylarında oluşan fiyat hareketleri ile ilgili de yatırımcılarımızdan soru gelmektedir. Şirketimizin pay piyasasında işlem gören hisselerinin fiyatını etkileyebilecek kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. En son kamuya açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek mali tabloları ve Halka Arz Fiyatının Belirlenmesine Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporunda da yansıtıldığı üzere Şirketimiz faaliyetlerini başarılı ve karlı bir şekilde sürdürmekte, Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yansıtıldığı üzere yeni yatırımlar planlamaktadır.Kamuoyuna açıklanmamış özel bir durumumuz söz konusu değildir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938369BIST