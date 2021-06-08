***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurulu 08.06.2021 tarihinde yapılmıştır. Yapılan Genel Kurul'da pandemi sonrasında beklenen sektörel büyüme ve ihracat artışı olanaklarından yararlanabilmek amacıyla, Bağlı Ortaklığın sermayesinin 10.000.000 TL'den, 15.000.000 TL artırılarak, 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz sermaye artırımına nakit olarak iştirak edecektir.İlgili Yönetim Kurulu Kararı ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941202BIST