***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 18:12
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurulu 08.06.2021 tarihinde yapılmıştır. Yapılan Genel Kurul'da pandemi sonrasında beklenen sektörel büyüme ve ihracat artışı olanaklarından yararlanabilmek amacıyla, Bağlı Ortaklığın sermayesinin 10.000.000 TL'den, 15.000.000 TL artırılarak, 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz sermaye artırımına nakit olarak iştirak edecektir.
İlgili Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941202
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
18:058,6025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
18:0510,4819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0229
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
18:05523,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,80
|Açılış
|: 523,13
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|31,94
|23.372.542
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.431.368
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.564.849
|% 9,95
|
|SAYAS
|30,08
|15.473.754
|% 9,94
|
|MERIT
|197,10
|2.063.452
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,81
|20.807.761
|% -9,93
|
|METUR
|20,50
|23.414.879
|% -8,89
|
|DIRIT
|5,10
|350.316
|% -7,94
|
|NTHOL
|5,07
|147.881.687
|% -7,65
|
|THYAO
|14,48
|1.212.467.790
|% 1,40
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,20
|1.113.127.827
|% -0,08
|
|KOZAA
|16,27
|646.269.092
|% -2,57
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,99
|279.746.011
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|128.865.729
|% 1,68
|
|TSKB
|1,40
|127.432.144
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5991
|8,6025
|% -0,12
|
|Euro
|10,4767
|10,4819
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1187
|12,1794
|% -0,44
|
|Frank
|9,5473
|9,6048
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2838
|2,2953
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-6,91
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|0,14
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Seans Raporu
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