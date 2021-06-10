***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Bağlı Ortaklığımız Emiliano Zapata Deri Sanayi Tic.A.Ş.'nin sermayesenin 10.000.000 TL'den 15.000.000TL artırılarak 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı tescil edilmiştir. 10346 Sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.İlgili TTSG ektedir.Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941794BIST