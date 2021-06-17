***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Tebliği ve İlkeleri ile Sürdürülebilirlik İlkeleri çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe giren politikalarımız ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ektedir. https://www.derluks.com.tr/ adresinde de yer alan söz konusu politikalar ilk Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942877BIST