***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2021 18:13
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Tebliği ve İlkeleri ile Sürdürülebilirlik İlkeleri çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe giren politikalarımız ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ektedir. https://www.derluks.com.tr/ adresinde de yer alan söz konusu politikalar ilk Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942877
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,16
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
18:058,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1057
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7276
En Düşük
8,6029
18:0510,4082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0663
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4221
En Düşük
10,2877
18:05496,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -5,11
|Açılış
|: 496,92
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|1.530.184
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|2.172.932
|% 10,00
|
|RODRG
|18,70
|3.721.949
|% 10,00
|
|ISKUR
|352.110,00
|352.110
|% 10,00
|
|MERIT
|20,14
|2.706.277
|% 9,99
|
|BERA
|18,81
|28.269.342
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|340.212
|% -9,96
|
|UFUK
|13,07
|129.071
|% -9,68
|
|PENTA
|32,04
|71.447.545
|% -8,98
|
|DOKTA
|28,52
|348.279
|% -8,24
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,15
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% -2,69
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% -7,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7170
|8,7215
|% 1,23
|
|Euro
|10,3980
|10,4082
|% 0,64
|
|Sterlin
|12,1102
|12,1709
|% 0,82
|
|Frank
|9,4718
|9,5289
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3185
|2,3301
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-40,28
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,21
|
|B. Petrol
|73,69
|73,69
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem